Ucraina, Kiel Institute: “Aiuti a Kiev in calo del 90%”

MADRID. – “Le dinamiche del sostegno all’Ucraina sono rallentate”. Questo l’incipit del rapporto pubblicato questa mattina sul sito del Kiel Institute for the World Economy (IfW Kiel), centro di ricerca di economia e think tank con sede a Kiel, in Germania.

L’ifW Kiel è uno dei più importanti think tank europei e mondiali in economia internazionale, ed occupa il quarto posto al mondo nel campo della politica economica. Tornando al Support Tracker per l’Ucraina fresco di stampa, viene dunque sottolineato che gli aiuti a Kiev “hanno raggiunto un nuovo minimo tra agosto e ottobre 2023, un calo di quasi il 90% rispetto allo stesso periodo del 2022.

L’Ucraina ora fa sempre più affidamento su un gruppo centrale di donatori come Stati Uniti, Germania e paesi nordici e dell’Europa orientale, che continuano a impegnarsi e fornire sia aiuti finanziari che armi importanti, come gli aerei da combattimento F-16”.

Ma “Le prospettive non sono chiare, dal momento che il più grande impegno di aiuti in sospeso – da parte dell’Unione Europea – non è stato approvato, e gli aiuti da parte degli Stati Uniti sono in calo”.

“I nostri dati confermano l’impressione di un atteggiamento più esitante da parte dei donatori negli ultimi mesi. Data l’incertezza su ulteriori aiuti statunitensi, l’Ucraina può solo sperare che l’UE approvi finalmente il pacchetto di sostegno da 50 miliardi di euro annunciato da tempo. Un ulteriore ritardo rafforzerebbe chiaramente la posizione di Putin”, afferma Christoph Trebesch, capo del team che ha prodotto l’ Ucraina Support Tracker e direttore di un centro di ricerca presso l’Istituto di Kiel.

Il nuovo pacchetto di aiuti proposto dagli Stati Uniti è stato rinviato al prossimo anno e l’approvazione dello strumento UE per l’Ucraina è in fase di stallo. Il principale gruppo rimanente di donatori attivi è costituito da singoli paesi europei, come Croazia, Finlandia, Germania, Irlanda, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia e Svizzera, nonché da paesi della NATO come Canada e Regno Unito. Inoltre, l’Ucraina può fare affidamento sugli ampi programmi pluriennali promessi in precedenza, che ora rappresentano la maggior parte degli aiuti effettivamente forniti.