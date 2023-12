Salario minimo, ok da Camera a delega a Governo. Opposizioni: “Vergogna”

MADRID. – Con 153 sì, 118 no e tre astenuti l’aula della Camera ha dato il via libera alla proposta di legge sul salario minimo, recante deleghe al governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva, nonché di procedure di controllo e informazione. Il testo passa all’esame del Senato.

Tormentato il percorso della proposta, presentata unitariamente dalle opposizioni (tranne Italia Viva): in estate la convocazione a Palazzo Chigi dei leader di minoranza, poi il coinvolgimento da parte del governo del Consiglio generale dell’economia e del lavoro (Cnel), che nelle sue indicazioni ha bocciato l’idea di una salario minimo legale: indicazioni recepite in un emendamento dalla maggioranza, che ha trasformato la proposta in una delega al governo.

Due gli articoli: il primo delega il governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, su proposta del ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e del diritto dell’Unione europea, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva, al fine di garantire l’attuazione del diritto dei lavoratori ad una retribuzione proporzionata e sufficiente, ai sensi dell’articolo 36 della Costituzione, rafforzando la contrattazione collettiva e stabilendo criteri che riconoscano l’applicazione dei trattamenti economici complessivi minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro più applicati.

L’articolo 1-bis delega invece il governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, sempre su proposta del ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in materia di perfezionamento della disciplina dei controlli e sviluppo di procedure di informazione pubbliche e trasparenti concernenti la retribuzione dei lavoratori e la contrattazione collettiva.

Momenti in tensione in aula a Montecitorio, con l’approvazione del ddl accompagnata dal grido “vergogna, vergogna” da parte delle minoranze. “Sul salario minimo quello che abbiamo compreso in modo chiaro è che il capo dell’opposizione si chiama Landini, lo stesso che qualche anno fa era contrario all’istituzione di un salario minimo e favorevole all’estensione della contrattazione collettiva, quello che oggi chiede la maggioranza. Landini è lo stesso che nelle piazze urla per un salario minimo a 9 euro e pochi mesi fa ha firmato per il rinnovo del contratto collettivo sulla vigilanza privata a 5 euro.

Questo Governo in sei mesi fa quanto non sono riusciti a fare in dieci anni Pd e M5S. Stiamo raggiungendo obiettivi a favore di lavoratori, imprese e famiglie. Proseguiamo su questa strada anche per il raggiungimento di un salario legale, equo e dignitoso ed è bene che le opposizioni se ne facciano una ragione” afferma in una nota il presidente della Commissione Lavoro della Camera, Walter Rizzetto (FdI).

“La battaglia per il salario minimo non finisce qui. Non finisce nelle mani del Governo Meloni che oggi ha deciso di stare dalla parte di chi sfrutta le lavoratrici e i lavoratori e di abbandonare 3 milioni e mezzo di persone con salari da fame” ha scritto su X Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera.

(Redazione/9colonne)