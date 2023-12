Italia ‘bravo bravissimo’, l’Opera Lirica è patrimonio dell’Unesco

MADRID. – L’arte dell’Opera lirica da oggi è patrimonio dell’umanità. Il sì alla domanda presentata dall’Italia è arrivato nel corso della riunione del Comitato per il Patrimonio Culturale Immateriale dell’Unesco in corso di svolgimento a Kasane (Botswana).

Per il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, “si tratta di una consacrazione ufficiale di quello che già sapevamo: il Canto lirico è un’eccellenza mondiale, tra quelle che meglio ci rappresentano in tutto il pianeta. È una proiezione dell’immaginario italiano per il quale stiamo lavorando su più fronti. Questa bella notizia si associa alla firma dell’ipotesi dello schema di rinnovo del contratto delle Fondazioni lirico sinfoniche, che da 20 anni non veniva rinnovato”.

Il sottosegretario Gianmarco Mazzi, intervistato da 9colonne, parla di “un riconoscimento che significa molto per la nostra cultura: significa premiare 400 anni di storia perché l’opera ha una storia così lunga”. La lirica, spiega Mazzi, “è una forma d’arte che tanto significa per la cultura italiana, perché contribuisce anche a portare la nostra lingua in giro per il mondo perché ricordo che l’opera e lirica parlano italiano”.

Parole come ‘bravo’ e molte altre, sono in effetti utilizzate oggi in tutto il mondo proprio grazie alla diffusione avuta tramite l’opera lirica. “E i movimenti musicali sono definiti in italiano – aggiunge il sottosegretario Mazzi – perché in tutto il mondo si utilizza l’italiano e quindi anche gli artisti stranieri che cantano l’opera in realtà conoscono perfettamente l’italiano”.

In questo, il canto lirico “è uno degli strumenti più significativi che ci arrivano dalla storia della nostra nazione. Noi siamo molto fieri di questo riferimento. Lo riceviamo con gioia e orgoglio: gioia perché parliamo comunque di spettacolo; orgoglio perché comunque è un vanto per la nostra nazione”.

Per l’Associazione Nazionale Fondazioni Lirico-Sinfoniche Questo riconoscimento è il culmine di un lungo percorso e di un’intensa e proficua collaborazione tra Anfols e tutte le realtà che compongono il Comitato. Un lavoro che ha come obiettivo la salvaguardia e la diffusione dell’arte del Canto Lirico, un patrimonio immateriale che nasce con il “Recitar cantando” più di 400 anni fa e che si è evoluto fino ad oggi grazie a grandi compositori, librettisti, artisti, cantanti, musicisti ed insegnanti che hanno creato, creano e creeranno capolavori.

L’opera lirica italiana ha una storia profondamente radicata e affascinante che si estende per secoli. Ha avuto inizio nel tardo Rinascimento e ha trovato il suo apice nel periodo barocco. Uno dei primi esempi significativi è rappresentato dall’opera “Dafne” di Jacopo Peri, composta intorno al 1597.

Tuttavia, il vero momento di gloria dell’opera italiana è arrivato nel XVIII secolo con i capolavori di compositori come Claudio Monteverdi, George Frideric Handel e Antonio Vivaldi. In questo periodo, l’opera lirica italiana ha raggiunto la sua maturità, introducendo elementi musicali e teatrali innovativi.

Da lì, l’opera italiana ha visto l’apice della sua influenza internazionale con compositori come Gioachino Rossini, Gaetano Donizetti, Vincenzo Bellini e Giuseppe Verdi. Le opere di questi maestri hanno lasciato un’impronta indelebile nel mondo dell’opera, con titoli celebri come “Il Barbiere di Siviglia”, “La Traviata”, “Norma” e molti altri che sono diventati pietre miliari del repertorio operistico.

Tra XIX e XX secolo, l’opera italiana ha continuato a evolversi con compositori come Giacomo Puccini, noto per opere come “La Bohème”, “Tosca” e “Madama Butterfly”, che hanno ulteriormente consolidato il prestigio e l’influenza dell’opera italiana nel panorama musicale internazionale.

(Redazione/9colonne)