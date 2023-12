Fmi, Georgieva: “Bassa crescita globale è preoccupazione numero uno”

ROMA. – Ora abbiamo delle previsioni sul prossimo anno un po` migliori di quelle che avevamo poco tempo fa. Non stiamo vivendo uno shock drammatico. Ma ci sono tre cose che ci preoccupano e la prima è la bassa crescita sul meglio termine, siamo al 3% di crescita globale quest`anno e restiamo attorno a questo 3 percento anno dopo anno: E non va bene perché se guardi a prima della pandemia la crescita globale era al 3,8 per cento: perdere quasi un intero punto di crescita è piuttosto drastico”. Lo ha affermato la direttrice del Fondo monetario internazionale, Kristalina Georgieva durante un dibattito al Council on Foreign Relations.

“Secondo – ha proseguito – quello che ci preoccupa anche di più è la divergenza molto pericolosa che si sta allargando tra Paesi.

Quando guardiamo alla ripresa post Covid, solo gli Usa sono tornati a livelli di crescita superiori e mentre queste divergenze si allargano non dobbiamo temere solo per l’economia ma anche per la sicurezza”.

Infine, l’indebolimento della globalizzazione è un altro nodo:, perché “l`unico modo per essere resilienti è lavorare assieme. La frammentazione nell`economia è reale e concreta e quando il commercio non cresce ci sono ricadute”.

