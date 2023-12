Disabili: in Umbria G7 ministeriale inclusione e disabilità, prima volta al mondo

MADRID. – “L’Italia ha deciso di promuovere per la prima volta al mondo a livello ministeriale il G7 – Inclusione e Disabilità”. Lo ha annunciato oggi il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, nel corso della conferenza stampa convocata al termine della riunione straordinaria dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, che si è tenuta nella Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità.

“Ringrazio il presidente del Consiglio Giorgia Meloni per aver approvato e supportato con entusiasmo la proposta di questa nuova linea ministeriale in occasione della Presidenza italiana del G7 – ha dichiarato il ministro Locatelli -. L’evento si svolgerà il 14, 15 e 16 ottobre 2024, nel cuore verde dell’Italia, l’Umbria, e sarà l’occasione per condividere con i ministri del G7, che si occupano di disabilità, strategie e impegni per contrastare le discriminazioni e garantire a tutti il diritto alla piena partecipazione civile, sociale e politica alla vita quotidiana, in tutti i Paesi”.

“Si tratta di un’opportunità preziosa – ha aggiunto il ministro – per promuovere insieme il valore della ‘persona al centro’ e adottare uno sguardo in grado di valorizzare talenti e competenze di ogni persona, per poter investire dal punto di vista istituzionale, del mondo privato e dei singoli cittadini. Questo per far crescere tutte le nostre comunità”.

Il ministro per le Disabilità, nel corso della riunione, ha annunciato anche la nomina del coordinatore tecnico-scientifico e dei coordinatori dei cinque gruppi di lavoro dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità: Serafino Corti, coordinatore tecnico- scientifico e coordinatore del gruppo “Accessibilità universale”; Paolo Bandiera, coordinatore del gruppo “Progetto di vita”, che si occuperà anche di autonomia, indipendenza e pari opportunità; Angelo Cerracchio, coordinatore del gruppo di lavoro “Benessere e salute”; Raffaele Ciambrone, coordinatore del gruppo di lavoro “Istruzione, università e formazione”; Domenico Sabia, coordinatore del gruppo di lavoro “Inclusione lavorativa”.

“Con la nomina del coordinatore tecnico-scientifico e dei coordinatori dei gruppi di lavoro – spiega Locatelli – parte ufficialmente il nuovo corso dell’Osservatorio nazionale che avrà il compito di scrivere il nuovo Piano nazionale per le Disabilità che sarà firmato dal Presidente della Repubblica. L’obiettivo è presentarlo entro un anno”.

