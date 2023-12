Coppa Italia, Lazio-Genoa 1-0. Stasera in campo Fiorentina-Parma

MADRID. – Metà settimana, in Italia, dedicata alla Coppa nazionale, che disputa i suoi ottavi di finale in gara unica. Ieri sera sono scese in campo Lazio e Genoa (vittoria 1-0 dei padroni di casa), mentre oggi è la volta di Fiorentina-Parma, con calcio d’inizio alle ore 21.

Lazio-Genoa 1-0: freddo e poche emozioni all’Olimpico

Serata fredda all’Olimpico, dove una Lazio ancora poco brillante sul piano del gioco passa ai quarti di finale di Coppa Italia (dove affronterà la vincente di Roma-Cremonese, che si gioca il 3 gennaio) con il minimo sforzo: il gol vittoria, contro un Genoa presentatosi in campo con la squadra delle riserve, è stato siglato da Mattéo Guendouzi, dopo 5 minuti di gioco.

Il francese è tornato al gol dopo ben 9 mesi di digiuno. Ne sono seguiti 85 minuti di calcio approssimativo e a ritmi bassi, con opportunità minime da una parte e dall’altra e con i padroni di casa che sono alla fine riusciti ad ottenere un risultato striminzito, che tuttavia gli consente di passare al turno successivo. E lo hanno fatto memori dei fischi dei propri tifosi, uditi nella partita precedente contro il Cagliari e in presenza di preoccupanti polemiche interne, con il centrocampista Vecino che non è stato convocato per la gara di ieri di Coppa Italia su decisione della società.

Ancor più significativo, riguardo al momento vissuto dagli uomini di Sarri, il dato relativo alle presenze di spettatori ieri all’Olimpico: nonostante la decisione della società di concedere l’ingresso gratuito agli abbonati di campionato, la quota delle presenze è stata al si sotto dei 40mila, con uno stadio, dunque, vuoto a metà. Il brodino assaporato contro il Genoa fa comunque andare avanti la Lazio, ma certamente senza particolari acuti.

Fiorentina stasera al Franchi contro il brillante Parma

Stasera, per gli ottavi di finale in gara secca di Coppa Italia, in campo Fiorentina e Parma al Franchi. Chi vince affronterà ai quarti di finale la vincente della sfida tra Inter e Bologna, in programma mercoledì 20 dicembre. Nei toscani riposerà Nico Gonzalez, così come Bonaventura e Sottil, mentre i ducali di Fabio Pecchia, al comando della classifica di Serie B insieme al Venezia a quota 33 punti dopo 15 turni, hanno già eliminato le due pugliesi: dopo il 3-0 del San Nicola contro il Bari, infatti, è arrivato il 4-2 al Via del Mare di Lecce. Ecco le probabili formazioni del match di questa sera:

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Mina, Ranieri, Parisi; Maxime Lopez, Mandragora; Ikoné, Barak, Kouamé; Nzola. Allenatore: Italiano.

PARMA (4-2-3-1): Corvi; Coulibaly W, Osorio, Balogh, Ansaldi; Estevez, Hernani; Partipilo, Sohm, Mihaila; Bonny. Allenatore: Pecchia.

Nei prossimi giorni, le altre partite degli ottavi di finale: Napoli-Frosinone il 19 dicembre, Inter-Bologna il 20 dicembre, Milan-Cagliari il 2 gennaio, Roma-Cremonese e Atalanta-Sassuolo il 3 gennaio, Juventus-Salernitana il 4 gennaio.

