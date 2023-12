Nazionale calcio, Spalletti: “All’Europeo non mi pongo limiti”

ROMA. – All’Europeo “non mi pongo limiti, dipende solo da quanto riusciremo a migliorare, in primo luogo dentro di noi. Ci sono tanti giocatori giovani che possono crescere, come Scalvini, Udogie, Scamacca e davanti abbiamo, con Retegui, Raspadori, Kean, Immobile molto più di quanto si pensi.

Raspadori, ad esempio, è un ragazzo fantastico: non rinuncia a impegnarsi né in allenamento né nel preparare uno dei suoi esami universitari. Fammi dire anche che Chiesa è uno di quei giocatori che appartengono alla rara bellezza del calcio degli illusionisti”. Parola di Luciano Spalletti in una lunga intervista al Corriere della Sera.

“Vorrei tornasse la nazionale di tutti e che tutti gli italiani le volessero bene. Per me la maglia della nazionale è quanto di più alto ci possa essere in uno sport ma allo stesso tempo anche quella che più resta vicina al calcio di strada”.

“Le mie scelte saranno tecniche e anche morali. Vorrò intorno a me ragazzi che ci credono, che vivano con me il morso della responsabilità, ragazzi che conoscano a memoria la storia di questa nazionale dimostrandomi di voler entrare in quella storia”.

Ai giocatori chiede: “Bisogna che in ciascuno di loro, nei loro pensieri, si creino le abitudini corrette, il senso di responsabilità e la motivazione che ci consentano di essere una nazionale forte, davvero forte. Io sono contento della qualificazione. Non solo per il risultato, il contrario avrebbe provocato dolore in tutti, ma per il modo in cui abbiamo giocato in tutte le partite. Mi è stata fin qui di grande utilità la collaborazione e l`impegno del presidente Gravina e di tutte le persone che operano nella nazionale. Hanno fatto un gran lavoro e insieme continueremo. Fammi qui ricordare Gianluca Vialli, con affetto. Io vorrei che la nazionale ragionasse come un club ma per questo c`è bisogno della piena collaborazione dei club.

Vorrei che nei prossimi mesi ci fossero delle brevi finestre nelle quali i calciatori della nazionale possano stare insieme tra di loro, con me, con lo staff. Spero sia possibile, sono certo che sarà possibile. Alla nazionale teniamo tutti”.

Sulla crescita dei calciatori dice: “Bisogna fare attenzione a non appiattire i livelli, a non mortificare talenti e creatività.

E se un ragazzo mostra estro ma ha delle pause, lo si aspetti. Lo si formi, non lo si rifiuti. Il ruolo degli istruttori è fondamentale e deve essere esaltato”.

E ancora, le preoccupazioni: “La cosa che mi preoccupa di più è proprio che ci sono pochi italiani titolari, ovunque. E comunque io non cerco scusanti, non alleno i miei alibi. Quello che non va bene, secondo me, è che i talenti italiani che emergono nel campionato primavera vengano poi mandati a farsi le ossa nelle serie inferiori o si siedano in panchina. Io esorterei le società a inviarli a sperimentare le prime divisioni straniere e ad abituarsi alle pressioni”.

Capitolo scommesse: “La storia delle scommesse è profonda. Basti leggere quello che ha detto Cairo l`altro giorno. Le pubblicità che vengono proposte tre o quattro volte a partita. Le società di scommesse come sponsor. Ci si indigna, ma si pubblicizza una cosa che ha ragione di esistere solo economicamente e in nessun modo eticamente… Purtroppo le scommesse non sono solo una piaga nel mondo del calcio, ma spesso lo sono sul piano sociale, esistono famiglie rovinate da una ‘malattia’, una dipendenza, che purtroppo all`economia fa comodo tenere in piedi. È un po` come il discorso delle sigarette, e lo Stato che le rende legali. Dico sempre ai miei giocatori di pensare che sugli spalti c`è gente che si è fatta un mazzo così tutta la vita, che ha faticato, in ogni campo, per migliorarsi e che si aspetta lo stesso da persone che paga per vederle in uno stadio, alle quali consegna cuore ed emozioni, e dalle quali si aspetta impegno”.

Dai giovani vuole impegno e sacrificio: “I giovani calciatori sembrano avere meno fame, hanno troppe sicurezze. La loro formazione avviene su campi perfetti, con l`erba sintetica e le docce calde. Maradona, i filmati ce lo raccontano, si rotolava con il pallone in campi che sembravano acquitrini. C`era sofferenza, fatica, una innata cultura della sfida e del miglioramento. I panni, dopo l`allenamento, vanno lavati, devono essere ben sporchi. I ragazzi oggi mettono il loro musino in ogni banalità. Si aspettano che tutto sia dovuto, sembrano avere poca voglia di sacrifici. I ragazzi da un po` di tempo sono “Tutto e subito, altrimenti non è colpa mia”.

Non ho timore a dire che in ogni campo e in ogni momento della formazione ú un genitore, un insegnante, un allenatore ú c`è bisogno di qualcuno che li aiuti a distinguere tra mondo reale e mondo virtuale, che gli faccia respirare la carnalità, la corporeità delle paure, degli incontri, delle possibilità”.

L’affetto per la città di Napoli: “A Napoli ho lasciato il cuore.

Non è immaginabile l`affetto, anzi l`amore che mi sono scambiato con quella città. Sono orgoglioso, fiero, di diventare giovedì un loro cittadino onorario”.

Capitolo personale: Suofratello Marcello è stato importante per lui: “È stato tutto. E di più. Lui giocava al calcio, aveva visto che ero bravino ed era orgoglioso di me. Mi proteggeva e, insieme, mi spingeva sempre a migliorare. Se ne è andato anni fa, per un tumore. Ho sofferto molto”.

Infine i fischi nel giorno dell’addio di Totti: “Quei fischi mi dispiacquero molto. Io sempre cercato di fare il bene della Roma, con la quale abbiamo fatto un bel gioco e ottenuto bei risultati.

E ho cercato anche di fare il bene di Totti, che è stato uno dei più grandi giocatori del nostro calcio. Per me, riabbracciarlo è stato come una liberazione”.

