Giorgetti: “No a regole troppo stringenti su patto stabilità”

MADRID. – “No a nuovi vincoli sul Patto di Stabilità, sì a una riforma favorevole all’Italia”. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha affrontato oggi il tema della riforma del Patto di Stabilità e Crescita, la disciplina che regola i conti pubblici dei paesi dell’Unione Europea, in audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato.

Il ministro ha espresso la posizione dell’Italia sul negoziato in corso con la Commissione Europea e gli altri Stati membri, ribadendo il “rifiuto di nuovi vincoli troppo stringenti” e la volontà di ottenere una riforma più favorevole agli interessi nazionali. Giorgetti ha ricordato che la proposta della Commissione, è solo il punto di partenza e che l’Italia sta partecipando attivamente al dibattito con analisi e proposte per migliorarla.

Il ministro ha sottolineato che, da una prima valutazione, il nuovo impianto “sembrerebbe più favorevole rispetto al sentiero di aggiustamento che sarebbe necessario seguire se fossero riattivate le vecchie regole”, in particolare quella sul debito. Tuttavia, Giorgetti ha anche evidenziato alcuni aspetti critici della proposta, come la mancanza di un quadro condiviso tra gli Stati membri, la complessità delle nuove regole, il rischio di una eccessiva discrezionalità della Commissione e “la necessità di garantire una maggiore flessibilità in caso di shock economici”.

Il ministro ha quindi chiesto che la riforma tenga conto delle specificità dell’Italia, come il suo alto debito pubblico, il suo basso potenziale di crescita e la sua vulnerabilità agli shock esterni. Giorgetti ha infine ribadito l’impegno del Governo a perseguire “una politica di bilancio responsabile e sostenibile, che concili la riduzione del debito con il sostegno alla ripresa e agli investimenti”.

Il ministro ha anche annunciato che il prossimo Documento di Economia e Finanza (DEF), che sarà presentato ad aprile, conterrà le previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica aggiornate, tenendo conto degli effetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e delle misure adottate per contrastare la pandemia.

