Ucraina, Stoltenberg: prepararsi anche a “cattive notizie”

ROMA. – “Le guerre si sviluppano per fasi [à] Dobbiamo sostenere l’Ucraina sia nei momenti buoni che in quelli cattivi”, ha dichiarato il capo della NATO Jens Stoltenberg al canale tedesco ARD. “Dobbiamo prepararci anche alle cattive notizie”, ha aggiunto senza ulteriori dettagli. I suoi commenti arrivano mentre gli alleati occidentali discutono sulle munizioni e sugli aiuti finanziari concessi all`Ucraina, mentre da parte sua Mosca ha annunciato un aumento del volume delle sue forze armate. Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato venerdì un decreto volto ad aumentare il numero dei soldati russi di circa 170.000 unità, per raggiungere un totale di 1,3 milioni.

Nonostante i deboli sviluppi in prima linea negli ultimi mesi, Jens Stoltenberg sottolinea la resistenza ucraina alla flotta russa nel Mar Nero. “Queste sono grandi vittorie, anche se non sono riusciti a spostare la linea del fronte”. Il Segretario generale della NATO ha colto l’occasione per fare appello agli Stati membri dell’organizzazione militare affinché aumentino la produzione di munizioni, deplorando lo stato frammentato dell’industria europea della difesa. “Non siamo in grado di lavorare insieme così strettamente come dovremmo”, ha affermato, esortando i governi a guardare oltre i loro interessi nazionali e a vedere il quadro più ampio.

Una vittoria di Putin non sarebbe solo una tragedia per l’Ucraina, ma rappresenterebbe anche un pericolo per il resto degli alleati, ha affermato Stoltenberg. “Più sosteniamo l`Ucraina, prima finirà la guerra”.

Il fallimento della controffensiva ucraina lanciata lo scorso giugno è stato riconosciuto dallo stesso presidente ucraino, Volodymyr Zelenskyj, che all`inizio di dicembre ha ammesso che essa non aveva permesso di “raggiungere i risultati desiderati”, anche solo dal comandante in capo. -il capo dell’esercito ucraino, generale Zaluzhny, che a novembre parlò di “impasse”. In questo contesto, l`ipotesi di una lunga guerra in Ucraina è sempre più menzionata dai leader dell`Alleanza Atlantica che stanno studiando una possibile integrazione dell`Ucraina nella NATO.

(vgp /askanews)