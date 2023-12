Funerali Giulia, padre cita poeta Gibran: “Vero amore è accettazione”

ROMA. – Nel suo messaggio letto al termine del funerale di Giulia Cecchettin nella Basilica di Padova, il padre della ragazza, Gino, ha citato una poesia del poeta libanese Khalil Gibran (1883-1931).

“Vi voglio leggere una poesia di Gibran – ha detto Gino Cecchettin – che credo possa dare una reale rappresentazione di come bisognerebbe imparare a vivere: ‘Il vero amore non è nè fisico nè romantico.

Il vero amore è l’accettazione di tutto ciò che è, è stato, sarà e non sarà.

Le persone più felici non sono necessariamente coloro che hanno il meglio di tutto, ma coloro che traggono il meglio da ciò che hanno.

La vita non è una questione di come sopravvivere alla tempesta, ma di come danzare nella pioggia…”.

(Sav /askanews)