El 81,7% de los venezolanos en Colombia no quiere volver a su país

BOGOTÁ – La gran mayoría de los venezolanos en Colombia (81,7 %) afirma que tiene planes permanecer en el país, mientras el 3,1 % quiere volver a Venezuela y el 1,8 % planea migrar a otra nación, según una encuesta divulgada este viernes en la prensa local.

El estudio “Pulso de la Migración”, realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) con el apoyo del Banco Mundial y la Universidad del Rosario, precisa además que el 21% de los encuestados dijo que tiene a algún amigo o familiar en Venezuela que también planea migrar a Colombia.

Colombia es el país que ha recibido el mayor flujo de refugiados y migrantes venezolanos en el mundo, con una cifra de 2.87 millones de personas sobre un total de 7,7 millones de emigrados de ese país, según los datos oficiales de Migración Colombia.

De acuerdo al sondeo, el 58,4 % de los migrantes venezolanos está trabajando, mientras que un 21 % está dedicado a los oficios del hogar. La mayoría de los ocupados es trabajador por cuenta propia (32,3 %) y el resto ha logrado emplearse por recomendación de familiares, amigos o enviando hojas de vida.

Los resultados del DANE muestran que solo seis de cada diez hogares migrantes en el país consumen tres comidas al día, mientras que el 36,2 % consume dos, y el 2,8 % solo una.

El 60,1 % de los consultados aseguró que en la última semana enfrentó dificultades para comprar alimentos y productos no alimentarios, siendo la primera razón, con el 82,3 % de las respuestas, el no tener los recursos suficientes para adquirir estos bienes.

Al preguntar sobre si se considera pobre, el 41,4 % de los encuestados respondió que sí, y los obstáculos para encontrar trabajo fue una de las principales razones, ya que más del 52 % respondió que ha experimentado dificultades para lograr emplearse.

En Colombia, el grueso de la población venezolana se encuentra entre los 25 y 34 años, siendo el 30,6 % de las mujeres y el 31 % de los hombres.

De acuerdo a la encuesta, el 63,9 % dijo vivir con sus hijos, mientras que el 60,1 % afirmó que lo hace con su pareja o cónyuge. El 21,7 % vive con sus hermanos y la misma proporción asegura que está con sus padres, y un 31,5 % asegura convivir con otros familiares.

El 12,9 % de los consultados asegura que comparte la misma habitación para dormir con cuatro o más personas, mientras que un 32,7 % con dos o tres. El grueso, que es el 41 % asegura compartir su habitación con una persona.

En materia de documentación de esta población, el 63,7 % señaló que cuenta con permiso de protección temporal y el 11 % un permiso especial de permanencia. El 24,3 % dice no contar con ningún tipo de permiso para su permanencia en el país.

De estos últimos el 30,2 % dice que su documento está en trámite, el 24,4 % asegura que por negligencia o por no tener tiempo no ha adelantado el proceso y un 23,1 % responde que no cumple con los requisitos.

Redacción Caracas