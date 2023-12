Serie A, la Juve a Monza tenta l’assalto al primo posto

MADRID. – Esaurita complessivamente con successo la tre giorni europea (solo il Milan, in Champions, è a rischio eliminazione), torna oggi la Serie A, con l’anticipo della 14°giornata. La Juventus seconda in classifica va a far visita al lanciato Monza dell’ex Raffaele Palladino, oggi mister dei brianzoli. All’U-Power Stadium calcio d’inizio fissato per le ore 20,45.

La Juve stasera a Monza per regalarsi una notte da capolista

E’ una Juve che va di corsa quella di Massimiliano Allegri. I bianconeri scendono in campo questa sera in Brianza per ritornare in testa alla classifica, nel tentativo dunque di scavalcare momentaneamente l’Inter capolista, di scena domenica nella difficile trasferta del Maradona contro il Napoli. Il calendario offre, sulla carta, dunque, una ghiotta opportunità ai piemontesi.

Ma non sarà facile fiaccare la resistenza del Monza. I biancorossi sono una delle rivelazioni della Serie A e si mantengono nella parte medio alta della classifica, con 18 punti all’attivo e una striscia positiva di gare senza sconfitta che dura da quattro giornate.

Monza-Juventus, le probabili formazioni

Nel centrocampo bianconero, ballottaggio tra Nicolussi Caviglia e Locatelli per una maglia da titolare. Palladino (ex giocatore della Juventus ed oggi mister del Monza) dovrebbe invece confermare il 3-4-2-1, con Colombo vertice offensivo. Questi gli undici previsti:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Caldirola, Pablo Marì; Kyriakopoulos, Pessina, Gagliardini, Ciurria; Colpani, Mota Carvalho; Colombo.

Domani il Milan a San Siro per scacciare la crisi

Domani altri anticipi interessanti, con il Milan che alle 20,45 a San Siro riceve il Frosinone. Acque agitate a Milanello, dopo la sconfitta di coppa contro il Borussia Dortmund. I rossoneri sono a un passo dall’eliminazione in Champions e i tifosi sul piede di guerra. Delicatissima, dunque la gara contro i ciociari, decimi in classifica e da rendimento altalenante nelle ultime giornate. Ancora numerose le assenze nel Milan. Nel pomeriggio di domani si giocherà anche Lazio-Cagliari, con i biancazzurri desolatamente al di sotto della metà classifica e i sardi (quart’ultimi) che si giocano punti importanti per la salvezza.

Domenica il big match Napoli-Inter. La Roma col Sassuolo per la svolta in trasferta

Ma c’è grande attesa soprattutto per le partite di domenica, tra le quali spicca un Napoli-Inter serale davvero molto atteso. I nerazzurri vogliono proseguire la loro corsa in vetta alla classifica (tenendo a distanza la Juve), mentre il Napoli, reduce dalla sconfitta di coppa contro il Real Madrid, punta a risalire la china in campionato. La Roma alle ore 18 sarà impegnata in trasferta contro il Sassuolo, con quasi 4mila tifosi al seguito e la voglia di essere finalmente vincente anche fuori dall’Olimpico. Lunedì si chiude con Torino-Atalanta, con i bergamaschi che braccano la zona Champions.