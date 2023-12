Allarme Censis, Italia in declino e “sonnambula”: non vede i presagi di crisi

MADRID. – L’Italia contemporanea è una società afflitta da un sonnambulismo collettivo di fronte ai presagi imminenti. L’immagine dipinta dal Censis, in uno dei capitoli della relazione annuale sul Paese, è quella di una nazione che sembra avvolta in un sonno profondo, incapace di affrontare in modo razionale e proattivo le sfide strutturali che ne minacciano la stabilità.

Uno dei punti critici evidenziati è il declino demografico previsto ormai da tempo: entro il 2050, l’Italia potrebbe perdere complessivamente 4,5 milioni di residenti, equivalente alla scomparsa delle due principali città, Roma e Milano, combinate. Questa diminuzione sarà principalmente attribuibile alla diminuzione di persone in età lavorativa (-9,1 milioni sotto i 65 anni), mentre il numero di anziani (+65 anni) aumenterà (+4,6 milioni): uno scenario prefigura una carenza di lavoratori che inevitabilmente impatterà sul sistema produttivo e sulla capacità economica del paese.

Ciò che emerge in maniera preoccupante, secondo il Censis, è la pervasiva sensazione di impotenza e insicurezza tra gli italiani. Un notevole 56% si sente poco influente nella società, mentre il 60,8% prova una grande insicurezza dovuta ai rischi imprevisti. L’incapacità di affrontare la complessità delle sfide contemporanee ha generato un senso di rassegnazione diffuso: l’80,1% crede che l’Italia sia irrimediabilmente in declino.

L’ipersensibilità emotiva sembra prevalere, trasformando ogni situazione in un’allerta, fino al punto in cui nessuna emergenza sembra essere realmente considerata tale. Paure amplificate riguardo al clima, crisi economiche, flussi migratori, debito pubblico e conflitti globali stanno paralizzando anziché mobilitare risorse per affrontare queste problematiche.

L’approccio ai desideri e al benessere individuale sta attraversando un cambiamento significativo: la ricerca della felicità dalle piccole cose quotidiane ha preso il sopravvento rispetto alla corsa al consumismo. L’occupazione, pur con record di occupati registrati, è accompagnata da una diminuzione delle ore lavorate in diversi settori, mentre l’Italia rimane al di sotto della media europea per tasso di occupazione.

Anche nel settore turistico si registrano cambiamenti significativi, con una crescita esponenziale degli arrivi e della spesa dei viaggiatori stranieri. Tuttavia, la pressione su alcune città sta generando problemi di sovraffollamento senza un adeguato sviluppo urbanistico.

Le rivendicazioni dei diritti civili stanno diventando sempre più evidenti, con una maggioranza che sostiene temi come l’adozione da parte dei single, il matrimonio egualitario e l’eutanasia. La generazione più giovane sembra essere particolarmente penalizzata e trascurata. La loro rappresentanza nella società e nella politica è limitata, e questa generazione appare sempre più isolata e distante dalle generazioni precedenti.

L’emigrazione di giovani laureati è un fenomeno in crescita, mentre la popolazione anziana, destinata a crescere in numero, potrebbe affrontare nuove forme di solitudine e disabilità, mettendo ulteriormente sotto pressione il sistema assistenziale.

Il quadro delineato dal rapporto del Censis offre uno sguardo inquietante sulla società italiana, evidenziando una serie di problemi strutturali e una generale incapacità di affrontarli in modo efficace. Se non affrontati con urgenza e determinazione, questi problemi, suggerisce il Censis, potrebbero portare a conseguenze devastanti per il futuro del paese.

