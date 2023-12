Cina, spariti due alti dirigenti della banca ombra Zhongzi

Roma, 1 dic. (askanews) – Due società legate alla travagliata banca ombra cinese Zhongzhi Enterprise Group hanno comunicato di aver perso i contatti con i loro presidenti, una circostanza che fa pensare ad arresti. Lo riferiscono oggi Nikkei Asia e Financial Times.

Ma Changshui, presidente della Xinjiang Tianshan Animal Husbandry Bio-Engineering, non è raggiungibile, ha annunciato giovedì la sua società. Un giorno fa Dalian My Gym Education Technology ha dichiarato di non essere in grado di contattare il suo presidente, Ma Hongying.

Entrambe le società hanno affermato di aver cercato di contattare i propri presidenti direttamente tramite telefono, WeChat e altri mezzi, nonché indirettamente tramite i familiari.

Le sparizioni fanno seguito all’annuncio di sabato da parte dell’Ufficio di pubblica sicurezza di Pechino secondo il quale sono state adottate “misure restrittive” contro persone legate al gruppo aziendale Zhongzhi. Le misure restrittive possono significare mettere le persone sotto sorveglianza, detenzione o arresto.

Zhongzhi Enterprise Group è un importante finanziatore che opera al di fuori del quadro normativo bancario. La settimana scorsa la società ha dichiarato agli investitori di essere “gravemente insolvente”, provocando un`indagine da parte delle autorità di Pechino. Si parla di qualcosa come 33 miliardi di euro di esposizione.

Ma Changshui si è dimesso anche dal consiglio di amministrazione di Shenzhen Success Electronics, produttore di display e moduli a cristalli liquidi, ha annunciato sabato la società, adducendo “motivi personali”.

Xinjiang Tianshan, Dalian My Gym e Shenzhen Success Electronics sono tutte società quotate a Shenzhen, un tempo controllate tramite quote di maggioranza da Xie Zhikun, il defunto fondatore di Zhongzhi Enterprise Group.

Xie è morto nel dicembre 2021 per un attacco cardiaco.

Secondo Nikkei, Ma Changshui e Ma Hongying sono i principali attori del gruppo Zhongzhi. Ma Changshui è un ex banchiere presso l’istituto di credito statale Industrial and Commercial Bank of China e ricopre il doppio ruolo di vicepresidente di Zhongzhi Enterprise Group.

Ma Hongying, ex contabile presso Deloitte, ha ricoperto la carica di direttore finanziario presso Zhongzhi Enterprise Group fino allo scorso anno. Attualmente ricopre anche il ruolo di membro del consiglio di amministrazione di numerose affiliate di Zhongzhi, tra cui Hengqin Life Insurance.

Zhongzhi Enterprise Group possiede partecipazioni di controllo in otto società quotate, con le conseguenze che probabilmente si estenderanno oltre le tre società.

Un fondo di investimento che si trova sotto l’ala di Zhongzhi ha mancato i pagamenti su una serie di prodotti di investimento, innescando le contestazioni degli investitori. Grandi quantità dei suoi investimenti, soprattutto nel settore immobiliare, sembrano essere diventati irrecuperabili. Zhongzhi Enterprise Group ha dichiarato in una lettera che le sue passività hanno superato le sue attività di 220 miliardi di yuan fino a 260 miliardi di yuan (da 28 a 33,5 miliardi di euro).

