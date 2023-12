Calcio: ex vinotinto Arango e Vizcarrondo convocati per la partita “Leyendas Conmebol”

CARACAS. – Il 5 dicembre nella splendida cornice del DRV PNK Stadium della cittá statunitense di Fort Lauderdale andrá in scena la partita denominata “Leyendas Conmebol”, evento che radunerà vecchi campioni del Sudamerica, tra i convocati spiccano i nomi dei venezuelani Oswaldo Vizcarrondo (80 presenze e 7 reti con la nazionale) e Juan Arango (129 presenze e 22 reti con la Vinotinto).

Tra i protagonisti che si affronteranno nella stato della Florida ci sono diversi volti noti ai tifosi della serie A come Dida (ex Milan), Maxwell (ex Inter)), Lucio (ex Inter e Juventus), Ronaldinho (ex Milan), Iván Zamorano (ex Inter), Javier Zanetti (ex Inter), Diego Godín (ex Inter e Cagliari), Freddy Guarín (ex Inter), Ezequiel Lavezzi (ex Napoli), Marcelo Salas (ex Lazio e Juventus), Mario Yepes (ex Verona, Milan e Atalanta) e Gonzalo Higuain (ex Napoli, Juventus e Milan).

Gli incaricati di gestire tutti questi big in rappresentanza di Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay e Venezuela saranno Francisco “Pacho” Maturana e José Pekerman (ex Commissario Tecnico della Vinotinto).

La squadra che dirigerá l’argentino Pekerman avrá in rosa Sergio “Kun” Agüero, Gonzalo “Pipita” Higuaín, Carlos “Pibe” Valderrama, Maxi Rodríguez, Fredy Guarín, Leo Ponzio, Javier “Pupi” Zanetti, Ronald Raldes, Diego Godín, Paulo Da Silva, Justo Villar, Oscar Ustari, Mario Yepes, Ezequiel “Pocho” Lavezzi, Sebastián Abreu e Roque Santa Cruz.

Mentre il colombiano Maturana avrá disposizione Luis Hernández, Iván Zamorano, Ronaldinho, Bryan Ruiz, Juan Arango, Patricio Urrutia, Maxwell, Juliano Belletti, Oswaldo Vizcarrondo, Lucio, Dida, Jorge Campos, Carlos Salcido, Jorge Valdivia, Claudio Pizarro y Marcelo Salas.

Il fischio d’inizio sul prato verde del DRV PNK Stadium della città statunitense di Fort Lauderdale é fissato per le 20:00 (ora di Caracas). Per gli amanti della palla a chiazze sará un’occasione única per rivedere in campo questi campioni.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)