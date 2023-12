Embajadores de la UE unieron sus voces para decir “No a la violencia contra las mujeres”

CARACAS – El pasado domingo se celebró en Caracas la 6ª Carrera de la #UniónEuropea contra la Violencia hacia las Mujeres, evento esperado cada año y que en la ocasión reunió a 800 participantes, donde además se integraron a la noble causa miembros del cuerpo diplomático, deportistas y público general.

Bajo la modalidad carrera 10K o caminata 5K, la jornada deportiva fue desarrollada por Hipereventos, y posterior a las premiaciones, se realizaron clases de bailoterapia con Pedro Moreno y yoga con Amadeo Porras, para integra a las familias, participantes y caraqueños en general.

El evento con punto de salida y llegada en el Parque Generalísmo Francisco de Miranda premió en categoría Absoluto masculino a Oliver Díaz (31:04); Lucirio Garrido (31:35) y Marvin Blanco (32:02) y en Absoluto femenino a Kharis Bravo (37:40); Isabella Acosta (39:45) y Arelys Rodríguez (40:42).

En la categoría Movilidad Reducida (silla de ruedas), los ganadores masculinos fueron; Jesús Aguilar (27:01); Alexis Carbarcas (27:41) y Cirilo Sánchez (31:15) y las ganadoras femenino Yenny Ruza (45:37); Lorena Córdova ( 55:59) y Mariberlina Pereira (01:01:13).

Fueron también sorteados dos pasajes a Europa entre los competidores inscritos, cortesía de Air Europa.

Bajo el hermoso y despejado cielo caraqueño y como parte de la mañana deportiva, las organizaciones patrocinantes y aliadas se hicieron presentes con stand informativos, donde se distribuyó material acera de la violencia hacia las mujeres, niñas, adolescentes y se alertó sobre la violencia de género e incluso hacia los hombres, y se suministró información sobre centros de prevención, atención psicológica y legal para mujeres en situación de riesgo, liderazgo juvenil y emprendimiento, entre ellos @esotroenfoque, @empoderameve, @cemucv, @avesaong, @entintavioleta, @_cepaz y @unfpa_venezuela

La edición de 2023 no dejó de sensibilizar con las particulares franelas alusivas a la 6ta Carrea, que este año entre colores naranja y violeta, destacaron en la espalda de los participantes ocho importantes mensajes que invitan a la reflexión y a no dejar pasar los hechos, pues es parte de la campaña que la población debe siempre recordar, para mantener el respeto por el otro, la dignidad, defender los derechos personales y alertar a través de una sólo voz: “No a la violencia, porque No es No”.

La #CarreraUEVZLA2023 contó con el apoyo de diferentes instituciones y empresas como CAF, Cruz Roja Venezolana, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Air Europa, Gatorade, Minalba, Maltín Polar, así como las diferentes Alcaldías y cuerpos y fuerzas de seguridad

