Coppa America: Venezuela in terza fascia nel sorteggio del 7 dicembre

CARACAS. – Venezuela ha chiuso un 2023 da favola nelle qualificazione per il Mondiale 2026, dove attualmente è ancora in corsa per un posto. Ma prima di rivedere in campo per le qualificazioni verso la kermesse iridata, la nazionale sarà impegnata nella Coppa America, che nel 2024 si disputerà negli Stati Uniti.

Il 7 dicembre, alle 20:30 (ora di Caracas) nel James L. Knight Center della cittá di Miami si effettuerà il sorteggio dei quattro gironi della manifestazione continentale. In questa edizione della Coppa America le nazionali in campo saranno 16 (le 10 della zona Conmebol e 6 della CONCACAF).

I ragazzi allenati da Fernando “Bocha” Batista sono stati inseriti in terza fascia insieme a Cile, Panamá e Paraguay.

Nell’urna 1 (ovvero quella delle teste di serie) ci saranno: l’Argentina di Leo Messi & Co. (campioni in carica della coppa America e della coppa del Mondo), il Brasile che probabilmente sará orfano di Neymar (tutto dependerá dal suo recupero), Messico e Stati Uniti (padroni di casa).

Mentre in seconda fascia troviamo: Uruguay (vincitore in 15 occasioni della Coppa America, l’ultima nel 2011), Ecuador, Colombia, Perú. Infine, nella quarta urna ci sono Bolivia, Giamaica e le vincenti degli spareggi Canadá vs Trinidad & Tobago e Honduras vs Costa Rica. Questi play off sono in programma il 23 marzo 2024.

Il comitato organizzatore della Coppa America Stati Uniti 2024 ha annunciato che la gara inaugurale avrá come scenario il Mercedes-Benz Stadium della cittá di Atlanta il 20 giugno 2024, mentre la finale é in programma il 14 luglio nel Hard Rock Stadium di Miami.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)