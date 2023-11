Usa, nuove restrizioni alle esternazioni di Trump da corte New York

NEW YORK – La corte d’appello del tribunale di New York ha ripristinato l’ordine di silenzio nei confronti dell’ex presidente Donald Trump, in riferimento al caso che vede la Trump organization imputata di frode sul valore degli immobili di proprietà.

I legali dell’ex presidente avevo presentato istanza per evitare restrizioni di parola al loro assistito, adducendo motivi politici e il rispetto del diritto alla libertà di parola. La corte ha respinto tale richiesta.

Il ripristino dell’ordinananza vieta a Trump di rilasciare dichiarazioni pubbliche sullo staff del giudice della Corte Suprema di Manhattan Arthur Engoron, che presiede il processo in corso e sui suoi dipendenti.

Mercoledì Trump aveva preso di mira la moglie del giudice, in un post su Truth social definendola “una che odia Trump” e accusandola inoltre di aver “preso il controllo del processo di caccia alle streghe dello stato di New York”, assieme all’assistente di Engoron, definita “molto disturbata e arrabbiata”.

AAA/Mal