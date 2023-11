Tajani incontra studenti “Italyou – L’Italia nel tuo futuro”

ROMA. – ll Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, ha incontrato oggi a Palazzo Chigi i giovani studenti del programma di eccellenza di borse di studio “ITALYOU – L`ITALIA NEL TUO FUTURO: la formazione universitaria per la promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo”.

Realizzato dalla Farnesina, in collaborazione con l`Università per Stranieri di Perugia, il programma ha l`obiettivo di formare giovani professionisti del continente africano nel settore dell’insegnamento dell’italiano, attraverso la frequenza del corso di laurea magistrale in “Italiano per l`insegnamento a stranieri” presso l`ateneo perugino.

“Voi siete oggi chiamati a una grande responsabilità” – ha affermato il Vice Premier- “quella di rappresentare un ponte fra i nostri Paesi, di divenire veri e propri Ambasciatori dell`Italia in Africa. Un continente al cui sviluppo l`Italia guarda oggi con inedito impegno e dedizione, nel quadro del nuovo rapporto di collaborazione paritaria che è alla base del Piano Mattei”.

Nell`esprimere gratitudine all`Italia per l`opportunità, gli studenti hanno mostrato forte apprezzamento per il programma promosso dalla Farnesina.

Parole cui ha fatto eco il Rettore dell`Università per Stranieri di Perugia, Valerio De Cesaris, che ha sottolineato il rinnovato impulso fornito dal Governo italiano all`attrazione nel sistema formativo italiano dei migliori talenti internazionali e alla diffusione della lingua italiana del mondo.

Proprio allo scopo di favorire le sinergie tra formazione e mondo delle imprese, su invito del Vicepremier, una delegazione dei borsisti prenderà parte, il prossimo 5 dicembre, alla Conferenza Nazionale dell`Export e dell`Internazionalizzazione delle Imprese.

(red/Mgi &askanews)