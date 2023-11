Caso Cospito: Delmastro-Bonelli, scontro sugli atti

MADRID. – Il sottosegretario Andrea Delmastro “dice il falso, il ministero della Giustizia non mi ha mai consegnato i verbali del caso Cospito: lo dimostra questo documento del ministero della Giustizia che mi è stato consegnato su mia richiesta, nel quale mi si dice che quei verbali non mi potevano essere dati perché coperti dal segreto. Invito il Sottosegretario ad avere un alto senso dello Stato”.

Il portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli, in conferenza stampa alla Camera, mostra insieme a Riccardo Magi di Europa Verde il documento ricevuto dal ministero in risposta alla sua richiesta di accesso agli atti sul caso Cospito, creatosi quando il deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli, in un’interrogazione parlamentare, aveva citato una relazione della Polizia penitenziaria, che gli era stata fornita da Delmastro, il quale l’aveva letta in un documento finito sul tavolo del Ministero della Giustizia.

Ieri sera Delmastro, ospite del programma Stasera Italia, aveva affermato invece che Bonelli era poi entrato in possesso del documento in questione, che gli era stato infine fornito in quanto deputato.

A confermare la versione di Bonelli anche Riccardo Magi, che all’epoca aveva fatto la stessa richiesta di accesso agli atti, ricevendo la stessa risposta di Bonelli: “Questo è un motivo in più perché Delmastro si debba dimettere – spiega il segretario di PiùEuropa- : ha mentito dicendo che le informazioni in suo possesso, poi passate a Donzelli, erano accessibili per tutti quanti i deputati. E’ falso. Noi le abbiamo chieste e non ce le hanno date, e sono state invece utilizzate dalla destra, politicamente, con le opposizioni”.

Bonelli e Magi hanno spiegato che nel documento fornito loro dal ministero, in cui si nega gli accessi agli atti, sono presenti esclusivamente “gli stessi stralci che erano stati utilizzati da Donzelli: una sorta di equilibrismo per non consegnarci il documento ma allo stesso tempo dar ragione all’esecutivo”. Per la vicenda Cospito, Delmastro è stato rinviato a giudizio con l’ipotesi di rivelazione di segreto d’ufficio: a rivolgersi alla giustizia era stato, con un esposto in Procura, proprio Bonelli.

