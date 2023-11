Mense a scuola contro disuguaglianze, Save the Children: “Istituire un fondo”

MADRID. – Affrontare la questione della mensa scolastica in modo equo e inclusivo, riducendo le disuguaglianze territoriali e garantendo a tutti i bambini un pasto sano ed equilibrato al giorno, anche con l’istituzione di un Fondo di contrasto alla povertà alimentare a scuola.

È il messaggio lanciato da Save the Children, e l’urgenza che emerge dal policy paper “Mense scolastiche: un servizio essenziale per ridurre le disuguaglianze” redatto dalla ong insieme all’Osservatorio Conti pubblici italiani. Policy paper da cui emerge che in Italia solo poco più della metà dei bambini (55,2% degli alunni della scuola primaria) ha accesso alla mensa scolastica, con notevoli differenze territoriali: ad esempio, nelle province di Palermo, Ragusa e Siracusa questa percentuale si aggira tra il 6% e l’8%, mentre a Firenze raggiunge il 96%.

Cinque regioni del Sud, tra cui la Sicilia, la Puglia, la Campania, la Calabria e il Molise, registrano i livelli più bassi di alunni che usufruiscono del servizio di refezione scolastica. Eppure, suggerisce il lavoro di Save the Children e Cpi, rendere gratuita la mensa scolastica comporterebbe una spesa di bilancio che va dai 243 milioni di euro all’anno fino a circa 2,4 miliardi di euro, a seconda che il servizio sia offerto gratuitamente al 10% degli studenti delle scuole primarie o a tutti gli alunni.

La mensa scolastica – spiega Sdc – è essenziale per garantire agli studenti, soprattutto quelli in maggiori difficoltà, un pasto sano ed equilibrato al giorno, come previsto peraltro dal Piano di Azione Nazionale per l’attuazione della Garanzia Europea per l’Infanzia.

Attualmente, il 13,4% dei minori in Italia vive in condizioni di povertà assoluta, con punte del 15,9% nel Mezzogiorno. Inoltre, il 27% dei minori nel nostro Paese è in sovrappeso o obeso, mentre un bambino su 20 vive in povertà alimentare, senza un pasto proteico al giorno, dati che evidenziano scompensi anche nella qualità dei regimi alimentari del nostro Paese.

Il report sottolinea come il tempo pieno, che è legato alla presenza di mense nelle scuole, abbia dimostrato di essere uno strumento fondamentale per combattere la dispersione scolastica e offre benefici agli studenti in termini di risultati scolastici migliori e alle famiglie in termini di maggiore occupazione femminile. Tuttavia, solo due alunni della scuola primaria su cinque in Italia (40%) beneficiano di questo servizio, con percentuali più basse nel Sud.

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede uno stanziamento di 960 milioni di euro per l’estensione del tempo pieno a scuola, con 600 milioni dedicati alla costruzione di nuove mense o alla riqualificazione di quelle esistenti al fine di fornire 1000 nuovi spazi per le mense.

Tuttavia, non è ancora possibile stimare quanti bambini saranno beneficiari di questi investimenti, considerando anche i costi che i Comuni e le famiglie devono sostenere per l’utilizzo del servizio.

“Il PNRR prevede un investimento significativo per il potenziamento del tempo pieno, ma se non si crea una sinergia con le risorse statali, da solo non basta a colmare il ritardo del nostro Paese. Per questo chiediamo un investimento per garantire a tutti gli alunni della scuola primaria l’accesso al servizio mensa, uno strumento efficace per contrastare la povertà minorile, ancora in aumento quest’anno, e anche per combattere la dispersione scolastica, proprio attraverso l’estensione del tempo pieno– spiega Antonella Inverno, Responsabile Ricerca, Dati e Politiche di Save the Children –

La refezione scolastica va riconosciuta per quello che è, un servizio pubblico essenziale, per il quale occorre stabilire uno specifico LEP (livello essenziale di prestazione). Un primo passo in questa direzione può essere l’istituzione di un Fondo di contrasto alla povertà alimentare a scuola”.

Fondo che, è la proposta, potrebbe avere una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per il 2024 e un aumento progressivo negli anni successivi. Inoltre, si suggerisce di aumentare le risorse destinate al Fondo di solidarietà comunale e di garantire soglie di esenzione e tariffe uniformi su tutto il territorio nazionale basate sul principio di contribuzione progressiva secondo l’Isee.

Proposta raccolta dal Partito democratico, ricorda la parlamentare dem Irene Manzi, che al Senato ha presentato un emendamento alla legge di bilancio attualmente in discussione in Commissione, che prevede proprio la creazione di un fondo apposito.

