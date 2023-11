Nordio: “Centrale collaborazione con Csm”

MADRID. – “Troppo importante per chi vi parla è contribuire a rinsaldare il rapporto di fiducia della collettività nei confronti della magistratura, uno dei pilastri dello stato di diritto. È questa una delle direttrici essenziali del disegno riformatore portato avanti dal governo”.

Parole rasserenanti, quelle pronunciate dal ministro della Giustizia Carlo Nordio davanti al plenum del Consiglio superiore della magistratura, presieduto dal capo dello Stato, che arrivano in un momento di forti tensioni sul tema della giustizia, dalle dichiarazioni del ministro Guido Crosetto fino al rinvio a giudizio del sottosegretario Andrea Delmastro.

“La collaborazione tra Csm e ministro è la chiave per restituire al Paese una giustizia sempre più vicina ai bisogni della collettività” è stata la riflessione del guardasigilli. “La massima sinergia tra Consiglio superiore della magistratura e ministero della Giustizia – ha sottolineato ancora Nordio – è auspicabile in questo momento storico, per assicurare puntuale attuazione al Pnrr. Per il capitolo giustizia occorre proseguire con l’abbattimento dell’arretrato e la riduzione del ‘disposition time’ dei processi. I primi segnali – spiega – sono incoraggianti”.

“Siamo ben consapevoli – aggiunge – di come il Pnrr rappresenti un’unica occasione per il Paese, il cui successo dipende dall’impegno di tutti. Dare attuazione agli impegni sottoscritti con l’Europa significa far guadagnare al sistema giustizia un ulteriore grado di efficienza e di qualita’”.

In sede di replica, il ministro infine assicura che “se un domani dovesse essere cambiata la Costituzione sull’assetto della magistratura, mai e poi mai vi sarebbe una soggezione, anche minima, del pubblico ministero al potere esecutivo”.

