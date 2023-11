Gaza, la tregua continua, 3 morti a Gerusalemme

MADRID. – Per la stremata popolazione della Striscia di Gaza si prospettano almeno altre 24 ore di tregua. Il cessate il fuoco tra Israele e Hamas, che sarebbe dovuto scadere questa mattina alle 7 ora locale, è stato infatti prorogato in seguito a una serrata trattativa nella quale un ruolo di primo piano avrebbe avuto la diplomazia qatariota.

“Alla luce degli sforzi dei mediatori per dar seguito al processo di rilascio degli ostaggi e nel rispetto dei termini dell’accordo – si legge in una nota diffusa alle prime ore di oggi da Tsahal – la pausa operativa continuerà”. In ogni caso, l’esercito dello Stato ebraico ha lanciato un nuovo appello alla popolazione di Gaza affinché non si metta in viaggio verso nord “per la propria sicurezza”, affermando che l’area rimane una zona di guerra.

Nell’appello viene specificato che “sono consentiti gli spostamenti solo a sud di Wadi Gaza attraverso Salah al-Din Road. È vietato entrare in mare. È vietato avvicinarsi entro un chilometro al confine”. Centinaia di migliaia di persone a Gaza si sono spostate a sud nelle ultime settimane in risposta agli avvertimenti dei militari israeliani, aggravando in questo modo la crisi umanitaria all’interno dell’enclave. Proprio questa mattina, al riguardo, le Nazioni Unite hanno avvertito che la quantità di aiuti che giungono a Gaza rimane troppo bassa, nonostante l’incremento consentito dal cessate il fuoco temporaneo.

Purtroppo l’estensione del cessate il fuoco ha coinciso con un nuovo episodio di violenza a Gerusalemme, dove due attentatori palestinesi hanno aperto il fuoco contro una fermata dell’autobus durante l’ora di punta mattutina all’ingresso della città, uccidendo tre persone e ferendone altre sette. Gli aggressori provenivano da Gerusalemme Est.

“Questo tipo di incidenti – ha dichiarato Il ministro della Sicurezza israeliano, Itamar Ben-Gvir – dimostra ancora una volta quanto non possiamo mostrare debolezza, quanto dobbiamo parlare ad Hamas solo attraverso le intenzioni, solo attraverso la guerra”. Ben-Gvir, che guida il partito di estrema destra Otzma Yehudit e ha già chiesto la fine dell’attuale tregua, ha quindi ribadito un suo “cavallo di battaglia”, sottolineando “la necessità che più civili israeliani portino armi”.

Intanto il segretario di Stato americano, Antony Blinken, incontrando a Tel Aviv il presidente israeliano, Isaac Herzog, nell’ambito del suo terzo viaggio nella regione dopo gli attacchi del 7 ottobre, ha affermato che l’attuale cessate il fuoco sta “producendo risultati” e che gli Stati Uniti ne auspicano una continuazione. “Abbiamo assistito nell’ultima settimana a uno sviluppo molto positivo del ritorno degli ostaggi a casa e del ricongiungimento con le loro famiglie”, ha affermato.

(Redazione/9colonne)