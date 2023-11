Champions League, Inter rimonta super. Napoli ko al Bernabeu. Oggi le altre italiane in Europa

MADRID. – Non conoscono ancora il loro destino definitivo in Champions League, Inter e Napoli, ma ieri hanno dato vita a due partite spettacolari, che certificano il buono stato di salute di entrambe le squadre. Inter da 0-3 a 3-3 a Lisbona contro il Benfica; Napoli per lunghi tratti alla pari col nobile Real Madrid, poi il crollo finale.

Inter, il commento di Inzaghi: “Grande reazione. Ora ce la giochiamo per il primo posto”

Copertina dedicata all’incredibile 3-3 di Lisbona, dove una pazza Inter impatta contro il Benfica al termine di novanta e più minuti palpitanti. I nerazzurri, scesi in campo in formazione rimaneggiata, subiscono l’iniziativa dei lusitani, che, in appena mezzora abbondante di gioco, si portano già sul 3-0.

Ancora più incredibile è il fatto che le tre segnature del Benfica siano state messe a referto da un unico giocatore, João Mario, per giunta ex dell’incontro, avendo giocato nell’Inter per due stagioni e mezzo. Quando ormai tutto sembrava perso, ecco la reazione degli uomini di Inzaghi nel secondo tempo: la speranza veniva riaccesa dall’uno-due targato Arnautovic e Frattesi, prima del rigore di Alexis Sanchez, che fissava il risultato sul 3-3. E, nel finale, Barella aveva la grande possibilità di portare addirittura in vantaggio l’Inter, ma le sue speranze si fermavano sul palo.

La parità acciuffata in extremis permette ai nerazzurri (già qualificati agli ottavi) di essere ancora in corsa per il primo posto. Ma, per conquistarlo, servirà vincere l’ultima partita a San Siro contro la Real Sociedad, il prossimo 12 dicembre: “Avendo visto una reazione così e avendo sfiorato la vittoria – ha detto dopo il match l’allenatore Simone Inzaghi – mi prendo tantissime cose buone del secondo tempo. Nel primo tempo dovevamo fare di più, me compreso: abbiamo approcciato male, molli. Il primo posto? Ce lo giocheremo con la Real Sociedad, anche se adesso dovremo cercare di recuperare bene, perché domenica avremo una partita molto difficile a Napoli”

Napoli, le dichiarazioni di Mazzarri: “Contento della prova. Ma ci voleva più attenzione”

Proprio il Napoli di Walter Mazzarri esce invece sconfitto dal Bernabeu. Un risultato, il 4-2 finale a favore del Real Madrid, che lascia qualche rimpianto, visto che, fino a sei minuti dalla fine della contesa, gli azzurri erano in parità ed avevano più volte creato problemi alla difesa di Ancelotti.

Va tuttavia ammesso che anche il Real Madrid, ogni volta che raggiungeva l’area di rigore avversaria, era sempre molto pericoloso. E così, dopo la girandola di gol che ha visto come protagonisti Simeone, Rodrygo, Bellingham e Anguissa, i blancos prendevano il largo con Nico Paz e Joselu.

Ora il Napoli, per evitare soprese e conquistare il secondo posto nel girone, deve non perdere contro il Braga nell’ultima gara in programma al Maradona il prossimo 12 dicembre: “Prima di prendere il 3-2 avevamo creato due-tre presupposti per poterla vincere – ha sottolineato mister Mazzarri ieri dopo la gara – sono contento della prova, ma bisogna fare più attenzione. Sapevamo che il Real Madrid in ripartenza è micidiale, purtroppo, in svantaggio, è normale tentare il tutto per tutto e concedere qualcosa in più”

Europa League e Conference: Roma, Atalanta e Fiorentina alla caccia del primo posto nel girone

Nel frattempo, oggi, Roma e Atalanta si preparano per il quinto turno della fase a gironi di Europa League, con l’obiettivo di conquistare immediatamente la qualificazione alla fase successiva e magari evitare i playoff, raggiungendo direttamente gli ottavi di finale grazie al primo posto nel gruppo. Ai giallorossi, in campo stasera alle ore 21 a Ginevra contro il Servette, basta un punto per qualificarsi, ma occorrerebbe una vittoria per poter sperare ancora nel primo posto (attualmente occupato dallo Slavia Praga).

L’Atalanta è a un passo dalla qualificazione da prima del girone. I nerazzurri comandano il gruppo D a quota 10, con tre punti di vantaggio sullo Sporting, seconda in classifica e avversaria oggi a Bergamo (inizio alle ore 18,45). Per qualificarsi da prima, all’Atalanta basta un pari. Infine, qualificazione in palio anche per la Fiorentina in Conference League. I viola puntano a passare alla fase successiva, battendo stasera alle 21 i belgi del Genk.

(Redazione/9colonne)