Papa Francesco: “Sono vivo. Non ho polmonite ma bronchite molto acuta”

CITTA’ DEL VATICANO. – Papa Francesco parla della sua salute, che sta tenendo con i fiato sospeso la Chiesa e il mondo, parlando e affidandosi ad una battuta: “sono ancora vivo”. Parlando a braccio ai Partecipanti al Seminario di “Etica nella gestione della salute”, Francesco ha raccontato: “il dottore non mi ha lasciato andare a Dubai. – ha raccontato – Il motivo è che lì fa fa molto caldo e si passa dal caldo all’aria condizionata. E questo in questa situazione bronchiale non è conveniente. Grazie a Dio non era polmonite. È una bronchite molto acuta e infettiva”, ha spiegato ai presenti.

“Non ho più la febbre, ma prendo ancora antibiotici e cose del genere”, ha aggiunto.

(Gci /askanews)