Pool: Caracas ospiterà il mondiale nel 2024

CARACAS – Il “torneo de Bola 10 del Predator Venezuela Pool Open” é servito per mostrare al mondo che Venezuela ha tutte le carte in regola per ospitare grandi eventi di questo sport. Per la cronaca, la manifestazione sportiva andata in scena nel “Salón de eventos” dell’Hotel Tamanaco é stata vinta dal venezuelano Frailin Guanipa

Al termine della prova svolta nella denominata “Ciudad de los techos rojos” é stata annunciata la notizia che il Venezuela ospiterá il mondiale del 2024. In un comunicato stampa, Karim Belhaj, direttore esecutivo e presidente del Predator Group (una delle ditte piú prestigiose nel mondo del pool) si é congratulato con gli organizzatori ed ha annunciato che l’anno venturo la kermesse iridata nella modalitá “Bola 8” si disputerà qui.

“Con la ditta Ven Pool abbiamo firmato un contratto di tre anni per sviluppare questo sport in Venezuela e Latinoamerica” – spiega Karim Belhaj nel comunicato stampa, aggiungendo – “Tra le prime iniziative che svilupperemo ci sará quella di creare un’accademia Predator Pool presso l’Universidad Santa María, questo sará molto importante per i nostri giovani”.

Nel comunicato stampa si legge che la Coppa del Mondo di Palla 8 si disputerá a Caracas nel mese d’ottobre 2024. Ci sará anche la kermesse iridata di Palla 10 nella categoria femminile.

“Organizzeremo per la prima volta nella storia de continente un invitazione di doppi misti per paesi. Si sfideranno qui a Caracas i migliori giocatori del mondo proveniente da piú di 30 paesi”.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)