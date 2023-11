Champions: pazza Inter, da 0-3 a 3-3 contro il Benfica a Lisbona

ROMA. – Pazza Inter. Al Da Luz va sotto 3-0 contro il Benfica. Poi si rimette in partita con Arnautovic, Frattesi, e un rigore di Sánchez. E l’Inter sfiora anche il gol vittoria con Barella, palla che colpisce il palo. Benfica subito all’assalto: al 5′ loo scarico di Tengstedt per il fantasista è perfetto, conclusione dall’interno dell’area che batte Audero.

Al 13′ raddoppia il Benfica: ancora Joao Mario. Pallone sanguinoso perso da Asllani al limite dell’area, la recupera Tengstedt che vede al centro ancora Joao Mario il quale batte per la seconda volta Audero. Al 23′ Benfica vicino al terzo gol, Di Maria raccatta una palla vagante al limite dell’area e calcia di prima intenzione, palla fuori di pochissimo. Al 34′ arriva il terzo gol del Benfica: La squadra di Schmidt è assoluta padrona del campo e con un’azione ‘alla mano’ riesce a trovare l’ennesimo inserimento di Joao Mario che fa 3-0.

Ad inizio ripresa l’Inter accorcia. Dagli sviluppi di un angolo dalla destra, Bisseck salta più in alto di tutti e devia la palla sul secondo palo dove è appostato Arnautovic che la mette dentro al 51′. Sette minuti dopo l’Inter la riapre con Frattesi che sfrutta un bel cross dalla sinistra con una girata al volo di sinistro batte ancora Trubin e riapre la partita (3-2). Al 64′ Contropiede micidiale del Benfica con Tengstedt che si presenta tutto solo davanti ad Audero ma Bisseck recupera, devia il tiro che fiisce in angolo. Al 69′ si completa la rimonta: appena entrato Thuram punta Otamendi che lo stende. E’ rigore. Alexis Sanchez dal dischetto non sbaglia. Nel finale Inter in superiorità per l’espulsione di Antonio Silva per fallo su Barella che colpisce il palo in pieno recupero.

(Adx /ASKANEWS)