Consecomercio: “La economía no crecerá de manera sostenida si no hay crédito bancario”

CARACAS – Consecomercio pidió a través de un comunicado, la reactivación del crédito bancario para mejorar el consumo, medidas urgente que debería implementarse para lograr un el crecimiento económico de las áreas no petroleras. El gremio de los comerciantes asegura que la economía no crecerá de manera sostenida si no hay crédito bancario, pues ésta permitiría financiar la inversión productiva y el consumo.

Gustavo Valecillos, presidente de Consecomercio reiteró que la intermediación bancaria y el crédito son fundamentales para facilitar y aumentar las transacciones comerciales y reactivar el consumo.

A pesar que algunos empresarios reciben cierto financiamiento, este es muy pequeño en relación con lo que realmente se necesita. Adicional el sector está solicitando al Ejecutivo promover campañas que lleven las actividades económicas del país a la formalidad y establecer un plan tributario nacional, tras la evaluación del marco legal y tributario.

Asimismo, Consecomercio propone devolverle la autonomía al BCV, para que sea independiente de los caprichos del gobierno y pueda beneficiase la población.

Entre tanto durante la celebración del Día del Comercio, Valecillos indicó que en el primer semestre de este año hubo una caída del consumo de 5%; y además se ha registrado una preocupante migración de comercios hacia la capital, donde se concentra el 40% el consumo nacional, lo que afecta el crecimiento del sector en el resto del país y se van desmejorado las regiones.

Redacción Caracas