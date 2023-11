Gli azzurri di atletica e pentathlon ricevuti da Mattarella

ROMA. – Un incontro inedito, una visita meritata per i grandi successi ottenuti nel 2023. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina i campioni azzurri dell`atletica leggera e del pentathlon moderno, protagonisti di un anno pieno di successi (Foto coni.it). Mai, come ha ricordato il Presidente del CONI Giovanni Malagò, la Federazione italiana di atletica leggera e la Federazione italiana pentathlon moderno erano state ricevute da sole al Quirinale.

All`incontro hanno partecipato le azzurre e gli azzurri della squadra di atletica leggera capitanata da Gianmarco Tamberi e protagonista della storica vittoria della Coppa Europa a Silesia 2023, la campionessa del mondo di pentathlon a Bath 2023 e vincitrice della finale di World Cup 2023 Elena Micheli, la vicecampionessa del mondo e campionessa europea a Cracovia 2023 Alice Sotero, il campione europeo Giorgio Malan e Alessandra Frezza, oro mondiale a squadre assieme a Micheli e Sotero.

Gli azzurri sono stati accompagnati al Quirinale dal Presidente Malagò, dal Segretario Generale del CONI Carlo Mornati, dal Presidente FIDAL Stefano Mei, dal Presidente FIPM Fabrizio Bittner e dai rispettivi Direttori Tecnici, Antonio La Torre per l`atletica e Andrea Valentini per il pentathlon moderno. Presente anche il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi.

“È per me davvero un grande piacere accogliervi al Quirinale, insieme al Ministro dello Sport”, ha dichiarato il Presidente Mattarella. “Ringrazio molto il Presidente Malagò e i Presidenti Mei e Bittner per aver organizzato questo incontro, a cui tenevo molto. Vorrei esprimervi i complimenti e i ringraziamenti per i traguardi raggiunti. Successi importanti che non si esauriscono nelle tante medaglie, nelle grandi vittorie di prestigio. Accanto a questo straordinario patrimonio, è stato importante il fatto che avete certamente indotto tanti giovani a impegnarsi nello sport.

E questo è un grande risultato, per il quale la riconoscenza nei vostri confronti cresce. Complimenti per questi risultati, per questi traguardi. Auguri per il futuro. Le prossime tappe saranno le Olimpiadi di Parigi e gli Europei di Roma di atletica leggera due mesi prima. Io ci sarò, naturalmente. Non so quante volte, ma quantomeno spero di essere presente all`apertura”, ha concluso il Capo dello Stato.

“Signor Presidente della Repubblica, La ringraziamo per aver aperto ancora una volta le porte del Quirinale alle atlete e agli atleti dello sport italiano”, ha esordito il Presidente Malagò.

“L’incontro di oggi è per certi versi unico ed inedito al tempo stesso. Davanti a Lei ci sono le delegazioni di due Federazioni importanti e prestigiose che hanno dato lustro alla nostra storia ma che, per diverse ragioni, non avevano mai avuto la possibilità di essere ricevute da sole dal Capo dello Stato. Mi riferisco all’atletica leggera, quella che comunemente viene definita la regina delle Olimpiadi, e al pentathlon moderno, una delle discipline più antiche e faticose del mondo olimpico. Signor Presidente, questa è l`Italia che vince, questa è l`Italia che trasmette messaggi positivi, questa è l`Italia che onora la nostra bandiera e fa suonare nel mondo l’Inno di Mameli”.

Dopo Malagò hanno preso la parola i presidenti di FIDAL e FIPM: “Il 2023 è un anno da ricordare per noi, direi storico”, ha osservato Mei. “I Giochi Olimpici di Parigi rappresentano il momento più atteso della prossima stagione, ma per noi anche i Campionati Europei di Roma saranno un appuntamento fondamentale: l`augurio è quello di tornare al Quirinale tra un anno per celebrare nuovi successi”.

“Signor Presidente, è con estremo piacere che ci troviamo qui davanti a Lei, in un anno che definire favoloso sarebbe riduttivo, per il nostro sport, per questo Le esprimo la mia più sentita gratitudine”, ha dichiarato Bittner. “Sulle sei manifestazioni internazionali importanti per la nostra disciplina, Finale di World Cup, Campionati Europei a Cracovia e Campionati del Mondo a Bath, l`Italia, i nostri atleti, la nostra Federazione hanno ottenuto quattro vittorie”.

Da Gianmarco Tamberi è arrivato un messaggio importante: “Quando vestiamo la maglia azzurra ogni atleta porta con sé l’Italia.

Rappresentare il nostro Paese è un onore immenso ma anche una grande pressione”, ha sottolineato il capitano della nazionale azzurra di atletica leggera. “A volte riceviamo forti critiche personali, un aspetto sul quale mi vorrei soffermare: è importante riconoscere la nostra umanità, non siamo immuni dagli errori. Chiediamo a tutti di riconoscere la nostra umanità.

Quando noi atleti siamo liberi dai giudizi sulle performance riusciamo a superare i nostri limiti: per questo vorrei chiedere a tutti, dai media ai tifosi, di guardare a noi atleti come ambasciatori di valori, perseveranza e dedizione, e come essere umani, che tentano di tutto per portare l`Italia il più in alto possibile”.

Un ringraziamento particolare al Presidente della Repubblica è arrivato infine anche da Elena Micheli: “È un onore per me essere qui, spero di aver onorato a mia volta l`Italia laureandomi campionessa del mondo a Bath per il secondo anno consecutivo. Far risuonare l’inno nazionale portando sul gradino più alto del podio il tricolore è stato a dir poco emozionante. Con Alice Sotero e Giorgio Malan rappresenteremo l`Italia ai Giochi Olimpici di Parigi: per noi un traguardo raggiunto, ma al contempo un obiettivo importante, per il quale ci prepareremo al meglio”, ha concluso Micheli. Tamberi e Micheli hanno donato poi al Presidente una copia del Trofeo del Campionato Europeo a squadre, una copia della medaglia d’oro dei Mondiali di penthatlon di Bath 2023 e le maglie autografate di entrambe le Nazionali.

