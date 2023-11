Semplificazione: l’intelligenza artificiale chiave per il futuro, in Italia e in Ue

MADRID. – E’ stata l’intelligenza artificiale la grande protagonista del convegno, a cui ha preso parte una nutrita delegazione governativa, dedicato al tema della “semplificazione normativa tra presente e futuro”. Promosso dal ministro delle Riforme e della Semplificazione istituzionale, Elisabetta Casellati, l’evento è stato aperto da un videomessaggio della presidente della Commissione europea, Ursula Von Der Leyen:

“L’Unione Europea si è impegnata a ridurre di almeno il 25% gli obblighi di rendicontazione per le imprese e le amministrazioni – ha ricordato la numero uno dell’esecutivo Ue – Già quest’autunno abbiamo presentato proposte concrete. Vorremmo che i governi nazionali riflettessero questi sforzi. Perché la riduzione della burocrazia è un impegno comune per entrambe le istituzioni, europea e nazionale. A tutti i livelli, l’intelligenza artificiale può dare un contributo significativo. A Bruxelles, ad esempio, stiamo utilizzando l’intelligenza artificiale per identificare i diversi requisiti di rendicontazione delle leggi dell’Ue”.

“Questa giornata mette in luce come il tema della semplificazione sia un tema strategico: abbiamo troppe norme, confuse, che si sovrappongono, quindi c’è la necessità di riordinare dei testi difficili da comprendere per i cittadini, per le imprese e per gli stessi addetti ai lavori”: così il ministro Casellati, che aggiunge: “Abbiamo cominciato con eliminare circa 30 mila regi decreti e adesso stiamo dando vita insieme ad altri ministeri al codice dell’ambiente, della disabilità, della protezione civile, degli esteri. Il futuro è l’intelligenza artificiale, che noi adottiamo come strumento per semplificare e che non si sostituisce certamente all’intelligenza umana”.

“Come testimonia il messaggio di Von Der Leyen – conclude- il tema della semplificazione normativa non è solo italiano: in Europa a settembre la presidente della Commissione Ue ha lanciato un appello a tutti i paesi membri perché fossero ridotte le varie comunicazioni del 25% e la commissione ha fatto uno studio sul 2022, in base al quale tutti i passaggi burocratici inutili avevano prodotto 7,5 miliardi di costi per i cittadini”.

L’intelligenza artificiale al servizio della persona

“Inutile mettere barriere all’innovazione, ma ci vogliono argini etici. Ci vogliono norme semplici ed elastiche, in modo che strumenti come l’intelligenza artificiale non producano danni” ha puntualizzato Alberto Barachini, sottosegretario con delega all’informazione e all’editoria.

Sulla stessa lunghezza d’onda il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani: “Abbiamo una visione dell’Italia e tutte le riforme sono finalizzate a costruire un paese migliore, da qui ai prossimi dieci anni: un’Italia che metta al primo posto il cittadino, la persona. Anche l’intelligenza artificiale è fondamentale per raggiungere questo obiettivo, l’importante è che sia al servizio della persona e non il contrario. E’ uno straordinario strumento, ma ci debbono essere delle regole”.

Discorso che vale anche per il mondo della scuola, come precisato dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara: “C’è sempre una grande attenzione nell’utilizzo degli strumenti informatici. Tutto però deve rimandare alla centralità del ruolo del docente, alla formazione del docente. Quindi l’intelligenza artificiale a servizio e non invece come protagonista”.

(Redazione/9colonne)