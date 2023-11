“Salvare l’agricoltura per salvare il futuro”, l’appello degli agricoltori alla politica

MADRID. – “Salvare l’agricoltura per salvare il futuro”. È la richiesta che gli agricoltori italiani hanno lanciato alla politica, in occasione dell’Assemblea annuale in cui la Cia ha lanciato un vero e proprio Piano nazionale per l’Agricoltura e l’Alimentazione, con proposte si articolano in cinque assi d’intervento, dall’economia alla gestione del territorio, dalle aree interne ai servizi sociali, passando per il consolidamento dell’export.

“Senza un’agricoltura in salute, viene compromesso il diritto a un’alimentazione sana, sostenibile e accessibile a tutti -ha detto il presidente di Cia, Cristiano Fini-. Ma il settore ora vive una crisi generalizzata, tra tante emergenze che acutizzano il divario tra i prezzi pagati agli agricoltori e quelli sugli scaffali dei supermercati, con aumenti che superano anche il 400% dal campo alla tavola”.

Per questo, ha continuato Fini, “Cia si candida come interlocutore delle istituzioni per definire il Piano agricolo nazionale sempre annunciato, ma mai realizzato, in grado di invertire la rotta, collocando finalmente il settore primario tra i protagonisti della filiera agroalimentare, un colosso da circa 550 miliardi di fatturato in cui l’agricoltura prende però solo l’11%”.

In questo percorso “l’Italia e, soprattutto, l’Europa devono essere dalla nostra parte, abbandonando posizioni e regolamenti ideologici anche in vista delle prossime elezioni Ue. D’altronde -ha chiosato Fini- se non c’è agricoltura, il Made in Italy non può esistere, scompare il presidio del territorio e le aree interne muoiono. Un rischio che il Paese non può correre”.

Le richieste degli agricoltori

Accrescere peso economico e forza negoziale dell’agricoltura all’interno della filiera, con una legge quadro per la redistribuzione del valore aggiunto, l’agevolazione della crescita delle piccole aziende, il sostegno ai contratti di filiera e l’Interprofessione, l’aggiornamento della normativa sulle pratiche sleali e la promozione della vendita diretta e dell’educazione alimentare è la prima richiesta degli agricoltori.

E poi incentivare ruolo e presidio ambientale svolti dall’agricoltura sui territori, con un nuovo Piano di gestione delle acque a uso irriguo, il recupero di suolo agricolo e il contrasto al dissesto idrogeologico, mettere l’agricoltura al centro dei processi di mantenimento e sviluppo delle aree interne, salvaguardare servizi e attività sociali vitali per i territori rurali, con l’adeguamento del sistema pensionistico agricolo, la riorganizzazione dei servizi pubblici essenziali nelle aree rurali e montane, gli incentivi fiscali per gli operatori sanitari, sociosanitari e scolastici, la promozione di percorsi di formazione negli istituti agrari e alberghieri. Fino appunto a consolidare crescita export Made in Italy agroalimentare e assicurare reciprocità delle regole commerciali lato import.

Restituire lavoro nelle zone periferiche

Secondo il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida ”lo spopolamento delle zone interne ha una ragione: se non c’è lavoro, sanità, se non c’è l’asilo le persone non ci andranno ad abitare. E qual è l’attività che può restituire lavoro nelle zone periferiche? L’agricoltura.

Quest’anno io posso vantare un risultato, quello di mettere al centro le politiche legate allo sviluppo del settore agricolo, credendo fermamente anche nella collaborazione dei corpi intermedi, da cui attingere i consigli che la politica deve inserire in una visione complessiva”.

Presente anche la segretaria del Pd Elly Schlein, per la quale l’agricoltura “è sottoposta a stress pesanti, è il primo settore colpito dagli eventi meteorologici estremi che sono l’effetto dell’emergenza climatica ed è il settore che va preso per mano e accompagnato alle trasformazioni necessarie per innovare i processi. Per fare una conversione giusta, che prenda per mano quelle imprese, per assicurarne la sostenibilità ambientale, economica e sociale. Si può fare tanto, investendo nell’innovazione, nella ricerca e naturalmente nelle competenze”.

