“Garantire a tutti il diritto alla salute”, dal Senato le raccomandazioni al G7 ‘italiano’

MADRID. – “Salute globale bene comune: raccomandazioni per il G7 italiano” è la conferenza – promossa dal senatore Alessandro Alfieri – che si è tenuta questa mattina preso la sala Caduti di Nassirya. In vista della Presidenza italiana del G7 nel 2024, l’evento ha visto confrontarsi attori diversi sull’importanza di garantire il diritto alla salute di tutte e tutti ovunque, tema strettamente collegato all’agenda G7 del prossimo anno, in particolare per quanto riguarda l’esplicitata attenzione al continente africano.

L’accesso a cure sanitarie di qualità è un elemento cardine del sistema di welfare che l’Italia, insieme all’Unione europea, dovrebbe rafforzare per contribuire alla crescita dei paesi africani, anche nell’ottica di garantire la copertura sanitaria universale (Uhc).

Ad introdurre e moderare i lavori è stato il senatore Alfieri mentre sono intervenute al dibattito le senatrici Sandra Zampa e Stefania Craxi. Al confronto hanno preso parte anche Françoise Vanni, Divisione Relazioni Esterne e Comunicazione del Fondo Globale per la lotta contro Aids, Tbc e Malaria, Monica Ferro, dell’Unfpa – Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione e, infine, Stefania Burbo, focal point Network italiano salute globale.

Quello che si terrà a giugno in Puglia “sarà un G7 importante, a guida italiana, in vista del quale abbiamo il dovere di mettere in campo un’agenda alternativa, in base anche ai principi e ai valori che ci sono nella nostra Costituzione di tutela della salute, della salute riproduttiva, della difesa dei diritti delle donne, mettendo in primo piano il tema della violenza di genere: tutti temi di grande attualità che vogliamo che entrino nell’agenda dei lavori. Così come i progetti di cooperazione, verso l’Africa” ha sottolineato il senatore Pd.

Alfieri ha ricordato inoltre la necessità del supporto al Global Fund “che noi sosteniamo da tanti anni – spiega – per un investimento per contrastare le grandi malattie: la tubercolosi, la malaria, l’hiv: serve un approccio che investa su un modello di sviluppo diverso rispetto al passato”.

Per Alfieri, inoltre, “Il tema della salute riproduttiva è decisivo, legato alla demografia e alla strategia che noi dobbiamo mettere in atto in Africa, che non può essere solo quella di ‘dare soldi per tenere i migranti’ ma deve tendere alla costruzione di un nuovo modello di sviluppo, cominciando a parlare di emigrazione regolare. Se mettiamo al centro i temi fondamentali della crescita del nuovo modello di sviluppo, facciamo un passo in avanti che speriamo si possa compiere in maniera bipartisan”.

Il Global Fund (GF) è un partenariato, creato nel 2002, tra governi, società civile, comunità di persone colpite da AIDS, tubercolosi (TBC) e malaria, settore privato e fondazioni, partner tecnici. Raccoglie e investe ogni anno più di 4 miliardi di dollari per sostenere programmi gestiti da partner locali in oltre 120 paesi a basso e medio reddito. Oltre il 70% degli investimenti del GF è destinato all’Africa.

Da quando il GF è stato creato fino alla fine del 2022, questo partenariato ha salvato 59 milioni di vite, riducendo del 55% il tasso di mortalità combinato delle tre epidemie. Tali risultati positivi sono ripresi a crescere dopo un’inversione di tendenza dovuta all’impatto causato della pandemia di COVID-19. L’Italia ha svolto un ruolo significativo nella creazione e nel supporto del Fondo. Con un contributo totale di 1.24 miliardi di euro, è infatti il nono maggiore donatore pubblico del GF.

Nel Settimo Rifinanziamento del Fondo Globale del 2022, l’Italia si è impegnata a contribuire con 185 milioni di euro per il periodo 2023-2025. Tale impegno finanziario rappresenta un aumento del 15% rispetto al Sesto Rifinanziamento, che ammontava a 161 milioni di euro. Il Fondo viene sostenuto anche attraverso il “meccanismo 5%”, in base al quale l’Italia può utilizzare il 5% del proprio contributo al GF per il finanziamento diretto di “iniziative sinergiche”, proposte e realizzate da Organizzazioni della società civile, Enti pubblici di ricerca e Università volte a fornire assistenza tecnica ai programmi del Fondo.