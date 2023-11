Lollobrigida: “Su fermata treno polemiche pretestuose, fatto mio dovere”

MADRID. – “Mi chiedete se la mia condotta sia ascrivibile alla normale attività del ministero di cui sono responsabile: la risposta è sì”. Così il ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida, rispondendo durante il question time alla Camera a un’interrogazione presentata dal Movimento 5 Stelle, relativa alla vicenda della fermata straordinaria effettuata nei giorni scorsi sulla tratta ferroviaria Roma-Napoli, di cui ha usufruito il ministro che si stava recando a un appuntamento istituzionale a Caivano, in provincia di Napoli.

“Nei giorni scorsi la vicenda è stata oggetto di polemiche che definisco pretestuose” sottolinea Lollobrigida, che torna sul merito della vicenda: “Subito dopo la partenza da Roma il treno dell’alta velocità è stato deviato, a prescindere da me, sulla linea ferroviaria ordinaria ed è stato annunciato un ritardo prima di 75 minuti e successivamente di 100 minuti. In pochi minuti il treno si è fermato più volte ed a lungo. Evidentemente la percorrenza ha messo a rischio la possibilità di partecipare agli eventi, con gravi conseguenze di carattere organizzativo tutte a danno del personale scolastico, del personale dell’Arma dei Carabinieri e dei tanti cittadini che sostavano all’aperto in una giornata di grave allerta meteo per la regione Campania.

A quel punto ho ritenuto di chiedere se fosse possibile effettuare una fermata straordinaria, senza alcuna pretesa di ricevere un trattamento di favore, ma nel pieno rispetto del trattamento delle ferrovie dello Stato che conosco bene, avendo fatto l’assessore ai trasporti della Regione Lazio, e in un periodo nel quale si sono verificati moltissimi casi di sosta straordinaria autorizzati per le più svariate ragioni al fine di consentire la discesa di utenti da convogli ferroviari”.

“Aggiungo che in questo caso, come dichiarato dalle Ferrovie dello Stato, non vi è stato alcun disagio ulteriore e che tutti i passeggeri hanno avuto la possibilità di scendere alla stazione di Ciampino, come da puntuale comunicazione diramata dal capotreno” specifica il ministro, che conclude: “Sono certo di aver fatto il mio dovere: la mia presenza a Caivano rappresentava la vicinanza dello Stato in un territorio martoriato dalla criminalità”.

“La fermata ad personam a Ciampino apre oggi un nuovo capitolo della vostra ridicola epopea politica: siamo passati da Fratelli d’Italia a Fratelli di TrenItalia. Ministro, dopo più di un anno di Governo, latita nell’impegno sull’agricoltura, uno dei pilastri del nostro paese e viene ricordato solo per le sue gaffe. Oggi in quest’Aula avrebbe dovuto spiegare se qualcuno del suo staff abbia richiesto a qualche vertice di Trenitalia di fermare il treno.

Mi chiedo: è ancora convinto di aver fatto una cosa alla portata di ogni comune cittadino? Un messaggio di propaganda che si faceva passare durante il ventennio era che ‘quando c’era lui, i treni arrivavano in orario’. Oggi invece con voi al governo, nonostante la propaganda politica, i treni continuano ad arrivare in ritardo, i cittadini continuano a vivere disagi e lei conferma l’inadeguatezza di questo governo”.

Così nel corso del question time alla Camera Alessandro Caramiello, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Agricoltura.

(Redazione/9colonne)