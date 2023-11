Argentina, Milei ricevuto in Usa da Sullivan: focus su cooperazione

ROMA. – Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, ha incontrato ieri il presidente eletto dell’Argentina Javier Milei con cui ha discusso l’eventualità di costruire forti relazioni tra i due Paesi in diverse aree: lo ha affermato la Casa Bianca in un comunicato.

“Il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan ha incontrato il presidente eletto dell’Argentina Javier Milei per discutere dell’importanza di continuare a costruire una forte relazione tra Stati Uniti e Argentina su questioni economiche e su priorità condivise come gli investimenti in tecnologia ed energia pulita, sostenendo i diritti umani e difendendo le democrazie in tutto il mondo”, si legge nel comunicato.

Sullivan si è congratulato con Milei “per la sua vittoria elettorale e si è impegnato a continuare una stretta cooperazione tra i due paesi”, aggiunge la nota della Casa Bianca.

(Coa /askanews)