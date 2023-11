Pool: venezuelano Frailin Guanipa si aggiudica il “Predator Venezuela Pool Open”

CARACAS. – Dopo 6 giorni di gare mozzafiato nella splendida cornice il “Salón de eventos” dell’Hotel Tamanaco il venezuelano Frailin Guanipa si é aggiudicato la prima edizione del “Torneo de Bola 10 del Predator Venezuela Pool Open”.

Nella gara decisiva, Guanipa ha superato senza problemi per 11 – 3 il suo connazionale Alexander Tapiquén.

Prima di approdare in finale, il neo campione del “Torneo de Bola 10 del Predator Venezuela Pool Open” aveva superato nei quarti l’ecuadoriano Ricardo Solórzano (11 – 7), poi in semifinale il venezuelano José Placid (11 – 4).

Dal canto suo, Alexander Tapiquén si era reso protagonista di una delle imprese del torneo battendo in semifinale lo spagnolo José Alberto Delgado, il favorito alla vittoria finale. In una gara al cardiopalma. Tapiquén si é imposto per 11 – 10. In precedenza il venezuelano aveva battuto il brasiliano Fabio Luersen in un’altra sfida mozzafiato (11 – 10).

Nel torneo “Bola 9”, il campione José Alberto Delgado nella finale ha superato per 11 – 8 il messicano Rubén Bautista. Nella corsa alla finale lo sportivo iberico aveva battuto il portoricano Alan Rolón (11 – 4) e il giovane talento venezuelano Anthony Rodríguez (11 – 3).

In questa categoria i venezuelani Anthony Rodríguez e Carlos Ramírez hanno chiuso al terzo posto.

Il “Predator Venezuela Pool Open” ha radunato nel “Salón de Eventos” dell’Hotel Tamanaco tanti big del biliardo nazionale ed internazionale.

Questa manifestazione sportiva é servita a tutti i partecipanti ed agli organizzatori come una degna vetrina per gli atleti e per il movimento biliardistico del Venezuela.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)