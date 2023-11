Pnrr, ok anche alla quarta rata: all’Italia altri 16,5 miliardi

ROMA. – La Commissione Europea ha approvato una valutazione preliminare positiva della richiesta di pagamento dell’Italia per 16,5 miliardi di euro sotto forma di sovvenzioni e prestiti nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

La richiesta di pagamento della quarta rata, basata sul raggiungimento delle 21 tappe fondamentali e di sette obiettivi, era stata presentata lo scorso 22 settembre, e comprendeva una serie di riforme in settori chiave come la giustizia penale e civile, il pubblico impiego, gli appalti pubblici e l’assistenza agli anziani e a lungo termine: tra queste anche le misure per attuare le riforme della pubblica amministrazione e del sistema giudiziario penale e civile.

Gli investimenti, spiega la Commissione, coprono anche un’ampia gamma di settori come l’efficienza energetica degli edifici, le infrastrutture per l’idrogeno, l’assistenza all’infanzia, la transizione digitale, la mobilità sostenibile e l’inclusione sociale, dall’installazione di infrastrutture di ricarica al potenziamento della flotta ferroviaria del trasporto pubblico regionale, con treni a zero emissioni, fino agli investimenti sull’idrogeno verde e contro la povertà educativa nel Mezzogiorno, per aumentare l’offerta di asili nido e scuole dell’infanzia e di servizi di educazione e cura della prima infanzia.

In questa richiesta rientra anche l’investimento per aumentare la disponibilità di alloggi a prezzi accessibili per gli studenti universitari.

“La valutazione positiva della Commissione dimostra i grandi progressi fatti dall’Italia e, a pochi giorni dall’approvazione da parte della Commissione europea della revisione generale del PNRR, conferma il grande impegno del Governo al fine di attuare pienamente il PNRR per rendere il Paese più moderno e più competitivo” festeggia la premier Giorgia Meloni –

Il pagamento dei 16,5 miliardi di euro è previsto entro la fine di quest’anno. L’Italia avrà ricevuto entro il 2023 circa 102 miliardi di euro, quindi più della metà del PNRR. L’Italia sarà anche l’unico Stato membro dell’Unione europea ad aver ricevuto il pagamento della quarta rata”.

Con l’ok della Commissione Europea alla quarta rata del Pnrr “l’Italia è l’unico paese in Europa ad aver raggiunto questo risultato, è un segnale importante perché l’Italia tiene fede agli impegni dei mesi scorsi, quando dopo un lavoro di verifica abbiamo impostato un percorso che ha previsto la modifica del Pnrr con lo spostamento di alcuni obiettivi dalla terza alla quarta rata” conferma Raffaele Fitto, ministro per gli Affari europei.

“E’ un segnale molto importate dal punto di vista del lavoro svolto e una stimolo per il futuro, che sottolineano l’ottimo livello di collaborazione”.

