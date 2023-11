Opposizioni contro stop mercato tutelato, Salvini: ” Rimedieremo a errore non nostro”

MADRID. – Lo stop al mercato tutelato non piace alle opposizioni: “Ieri il CdM ha confermato i nostri timori, e cioè la scelta di dire no alla proroga del mercato tutelato luce e gas. Può sembrare una questione tecnica ma non lo è. Tocca la carne viva delle difficoltà di cinque milioni di famiglie, dieci milioni di utenze”.

Così Elly Schlein, segretaria del Pd, sottolineando come l’Italia sia un Paese “fragile, troppo dipendente dalle fonti fossili, esposto alle fluttuazioni di prezzi che si riflettono sulle famiglie. Famiglie che, ricordiamolo, anche se il governo di Giorgia Meloni non se ne è accorto e non ha fatto nulla, sono esposte all’inflazione alta che c’è stata in questo periodo e sono esposte al caro vita, caro energia, caro bollette, caro benzina. Davanti a tutto questo ci saremmo aspettati attenzione dal governo”.

Alleanza Verdi e Sinistra organizza un flash mob davanti Palazzo Chigi, denunciando come quella che arriva sulle bollette sia una vera e propria “rapina sociale”. “Ieri il Consiglio dei ministri ha preso una decisone di una gravità inaudita, portando 6 milioni di famiglie dal prossimo anno a un vero e proprio bagno di sangue: il passaggio dal mercato tutelato al mercato libero porterò aumenti vergognosi” sottolinea il leader dei Verdi Angelo Bonelli, che aggiunge:

“Quello che ha fatto ieri Giorgia Meloni è un regalo all’Eni, che governa questo paese dal punto di vista della politica economica energetica e anche estera sullo scacchiere africano, Saranno 10 miliardi gli utili in più che ne deriveranno dal passaggio al mercato tutelato al mercato libero. L’altra responsabilità è quella di aver chiuso gli occhi e di non aver incassato la tassa sugli extraprofitti del governo Draghi, 8,3 miliardi di euro che si è rinunciato a mettere nelle casse dello Stato per aiutare pensionati, sanità, trasporto pubblico. Però tagliano le pensioni e oggi portano gli italiani a un bagno di sangue”.

“Siamo di fronte a una vera e propria rapina sociale – afferma il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni – quando parliamo di patrimoniale ci danno degli estremisti ma la verità è che con questa rapina sociale il governo la fa la patrimoniale, solo che la fa su milioni di italiani, sui più deboli, continuando ad allargare la disuguaglianza. Non si chiede mai nulla a chi accumula grandi ricchezze, pensiamo agli extraprofitti delle società energetiche, ma si continua a chiedere sempre e troppo a chi già paga”.

Il consiglio dei ministri non ha disposto la proroga del mercato tutelato delle bollette all’interno del nuovo decreto Energia approvato ieri, che prevede la fine del regime di maggior tutela per i clienti finali di piccole dimensioni (famiglie e microimprese) che non hanno ancora scelto un venditore nel mercato libero.

Il passaggio al mercato libero non sarà immediato né obbligatorio per tutti. Ci sono alcune categorie di clienti considerati vulnerabili, come gli anziani, i malati, i disabili, i residenti in isole minori o in emergenza, che potranno continuare a beneficiare del mercato tutelato fino a nuove disposizioni, ed è previsto un servizio a tutele graduali, ma anche nella maggioranza stessa di governo si valutano intervenuti a tutela degli utenti.

“Conto che questo governo, con il dialogo e la trattativa con la Commissione europea, riesca a rimediare a un errore che ci siamo trovati sulla scrivania e che rischia di essere impegnativo” ha spiegato stamattina il vicepremier Matteo Salvini. “Ne ho parlato questa mattina stessa con il ministro Fitto”.

(Redazione/9colonne)