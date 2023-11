Osservatorio Sigep: in ripresa consumi di dolci delle feste

EOMA. – Recupero dei consumi relativi al bakery dolce, arrivato a 3,3 miliardi di prodotti serviti (+1,4% rispetto al 2022), avvicinandosi ai livelli pre-pandemia: è questa la tendenza che emerge nei dati CREST di Circana in vista delle imminenti festività natalizie. Un Natale che dal punto di vista dei consumi dovrebbe mantenersi in linea con quello della passata stagione. E torna anche l`edizione natalizia dell`Osservatorio Sigep, il salone internazionale di Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianale e caffè di Italian Exhibition Group, la cui 45esima edizione si terrà alla fiera di Rimini dal 20 al 24 gennaio 2024.

I dati di Circana raccontano di un 2023 positivo per il `fuori casa`: fino a settembre la spesa si attesa sui 50,7 miliardi di euro con una media di 4,56 euro per visita; una crescita dell`11,9% rispetto allo stesso periodo dell`anno scorso.

Positive anche gli 11,1 miliardi di `visite`, ovvero il numero di persone che entrano ed escono da esercizi commerciali legati al food, delivery compreso, con un incremento del 5,5%.

In questo contesto si inseriscono i consumi del bakery dolce: attualmente siamo a 3,3 miliardi di prodotti e manca poco per tornare ai 3,5 miliardi del 2019. Nel 25,3% delle visite `fuori casa` compare un prodotto di bakery dolce.

E, spiega Salvatore De Riso, presidente AMPI (Accademia Maestri Pasticcieri Italiani), tendenza positiva per le vendite natalizie. “Gli ordini di Natale stanno andando bene. In ogni caso il panettone tradizionale la fa da padrone: su 1.000 pezzi dei nostri 16 gusti, il 30% rimane sul classico. Infine l`online: durante la pandemia, avvicinandoci al Natale, siamo esplosi da 1.500 ordini a 12.000, e ora siamo comunque sui 10.000, con il grosso dell`e-commerce che arriva proprio in questo periodo”.

