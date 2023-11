Serie A: Juve-Inter, un pari combattuto. Risalgono Milan, Napoli e Roma 

MADRID. – Tanto rumore per nulla: nella sfida definita “scudetto” dello Stadium, Juventus e Inter si dividono la posta in palio e rimandano ogni sogno di vera gloria. Il pari (1-1) sta meglio ai nerazzurri, che lo colgono in trasferta e mantengono la vetta della classifica, con due punti di vantaggio sui bianconeri.

Nelle altre sfide clou della 13°giornata, risalgono Milan e Napoli (che ottengono ciascuna tre punti pesanti contro Fiorentina e Atalanta) e la Roma, che rifila tre gol all’Udinese. Sempre più giù la Lazio, battuta anche dall’ultima in classifica.

Botta e risposta in cinque minuti: Vlahovic e Lautaro fanno 1-1.

Nella fredda serata torinese, Juve e Inter partoriscono un 1-1 con poche vere emozioni: gara combattuta e botta risposta nel primo tempo: nel giro di cinque minuti (dal 27’ al 33’) ecco i gol dei rispettivi bomber, Vlahovic e Lautaro, a firmare un pari che consente all’Inter di mantenere in vetta due punti di vantaggio sulla truppa di Allegri. Per lo spettacolo e il bel calcio, meglio ripassare un’altra volta.

Il Milan soffre ma vince. Napoli, buona la prima di Mazzarri. Roma tris.

Del risultato di Torino se ne avvantaggia il Milan, che è terzo e rosicchia due punti ad entrambe le rivali. Privo di Giroud e Leao, il team di Pioli batte di misura a San Siro la Fiorentina (1-0), grazie ad un rigore di Theo Hernandez al tramonto del primo tempo. Nella ripresa è un arrembaggio viola, con un rigore giustamente reclamato dai toscani e un Milan che si difende ad oltranza pur di portare a casa tre punti preziosi. Anche in questo caso, come in Inter-Juve, per il bel gioco meglio ripassare un’altra volta.

E così San Siro applaude l’esordio in A del più giovane calciatore debuttante nella massima serie: si tratta di Francesco Camarda, che a 15 anni, 8 mesi e 15 giorni batte il record di Amey, difensore del Bologna che nel 2021 Mihajlovic lanciò quando aveva 15 anni, 9 mesi e 1 giorno.

In zona Champions c’è anche il Napoli, che con Mazzarri in panchina ritrova slancio ed un pizzico di fortuna, andando a realizzare con Helmas a dieci dalla fine (proprio nel momento migliore dell’Atalanta) il gol vittoria: finisce 1-2 ed è un successo preziosissimo per i campani, che nel secondo tempo ritrovano anche Osimhen, al suo rientro in squadra dopo circa un mese e mezzo di assenza.

Va di corsa anche la Roma, che all’Olimpico batte 3-1 l’Udinese. Apre le danze un gol di testa di Mancini. Poi i giallorossi non riescono a chiudere la partita e i friulani, al primo tiro in porta della loro partita, trovano il pari con Thauvin. Ma la truppa di Mourinho ha cuore e classe ed allora, a dieci dalla fine, Dybala tira fuori dal cilindro un gol fantastico, bissato poco dopo da una splendida rete di El Shaarawy. La squadra capitolina conquista per il momento il quinto posto.

Candreva affonda la Lazio. Sassuolo nel segno di Berardi.

Nelle altre gare, da segnalare la sconfitta della Lazio a Salerno contro l’ultima in classifica. Pairetto dal VAR decide per un rigore a favore dei biancazzurri nel primo tempo, realizzato da Immobile. Esaltante rimonta della Salernitana nella ripresa, che prima pareggia con Kastanos e poi si porta in vantaggio con l’ex Candreva, che spedisce in porta un siluro sul quale l’imbarazzato Provedel commette una mezza papera (2-1). Ora la Lazio è undicesima in classifica, con l’allenatore Sarri che sale sul banco degli imputati.

Pari con un gol per parte fra Cagliari e Monza (1-1) e successo pirotecnico del Sassuolo ad Empoli (3-4), con il gol decisivo di Berardi (doppietta) nei minuti di recupero. Overtime dolce anche per il Frosinone, che a fil di sirena supera 2-1 il Genoa con rete di Monterisi. Oggi il quadro si completa con Bologna-Torino e Verona-Lecce.