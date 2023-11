Coppa Davis: 47 anni dopo, a Malaga è festa Italia

MADRID. – Ieri a Malaga è stato scritto un altro appassionante capitolo della storia dello sport italiano. Battendo 2-0 l’Australia, la Nazionale azzurra di tennis, dopo 47 anni, è tornata a vincere la prestigiosa Coppa Davis. Jannik Sinner, Matteo Arnaldi, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Simone Bolelli: questi i nomi dei 5 moschettieri azzurri trionfatori, con il team italiano guidato dalla sapiente strategia del CT Filippo Volandri.

Un gruppo che ha superato se stesso, gettando il cuore oltre l’ostacolo e riportando l’Italia della racchetta sul tetto del mondo. Su tutti, senza voler mancare di rispetto agli altri, un grandissimo Jannik Sinner, giocatore di levatura mondiale.

Sinner e compagni dopo il trionfo del ‘76: un nuovo capitolo nella storia del tennis italiano

E’ la seconda volta che l’Italia conquista la prestigiosa “insalatiera”. Un tabù che viene sfatato, dopo altre 6 volte in cui era arrivata in finale ma non era riuscita a vincere. La mente ritorna oggi a quel successo del 1976, che affonda nel cuore dei ricordi più dolci, quando un manipolo di ragazzi con la maglietta rossa, capitanati dal CT Nicola Pietrangeli, conquistarono in Cile il prestigioso torneo. Corsi e ricorsi storici: da oggi Panatta, Barazzutti, Bertolucci e Zugarelli non saranno più soli: i cinque ragazzi che ieri hanno trionfato a Malaga li accompagneranno nella storia di questo sport.

Un percorso di emozioni e la finale di ieri contro l’Australia

Un percorso partito da lontano: Canada, Cile, Svezia e poi nella Final 8 Olanda e Serbia spazzate via con cuore e carattere, fino all’epilogo finale di ieri contro l’Australia. Una finale a senso unico, che iniziava però con il sofferto successo di Arnaldi contro Popyrin 7-5, 2-6, 6-4, al termine di un match ricco di errori per entrambi, ma portato a casa dall’italiano con tanta grinta. Poi ecco il match decisivo. E quando in campo scende Jannik Sinner, numero 4 del Mondo, per gli avversari sono sempre dolori: l’altoatesino si prendeva subito la scena nel match contro De Minaur, seccamente superato 6-3, 6-1. Era, quello, il punto decisivo.

Le dichiarazioni di Sinner: “Abbiamo fatto una cosa grande”

“È una gioia per gli italiani che sono venuti fino a qui a Malaga – sottolineava Jannik Sinner al termine del suo match – e per tutti quelli che stanno a casa e hanno tifato per noi. È una cosa grande. In questa stagione abbiamo sofferto, ma siamo una squadra unita e ognuno di noi può sorridere di questo successo. Chiudere così la stagione è bellissimo, ci dà molta energia per preparare la prossima”.

Le lacrime di gioia della premiazione

E allora la gioia poteva liberarsi, con Malaga che si tingeva d’azzurro, facendo risuonare, prima della premiazione, l’inno di Mameli. Erano lacrime per Arnaldi e per il CT Volandri, così come per i milioni di appassionati italiani residenti in tutto il mondo che hanno seguito le storiche immagini incollati ai canali della RAI.

Grande commozione al momento di alzare la Coppa Davis, quando sul palco veniva chiamato anche il novantenne Nicola Pietrangeli. Anche lui, che fa parte della storia del tennis italiano, è stato invitato a partecipare alla festa. Bravi, bravissimi tutti. L’Italia del tennis s’è desta. Campioni del Mondo di Davis per la seconda volta. Quarantasette anni dopo, la Storia è stata di nuovo scritta.

(Redazione(9colonne)