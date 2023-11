Marco Guida è l’arbitro designato di Juventus-Inter

ROMA.– Marco Guida è l’arbitro designato per Juventus-Inter, big match della 13esima giornata di Serie A in programma domenica 26 novembre alle ore 20.45 all’Allianz Stadium di Torino. Maurizio Mariani dirigerà invece Atalanta-Napoli, in programma sabato 25 novembre alle ore 18 al Gewiss Stadium di Bergamo e Marco Di Bello arbitrerà Milan-Fiorentina, in programma sempre il 25 ma alle 20.45 allo stadio ‘Meazza’ del capoluogo lombardo. Questo il programma completo:

Salernitana-Lazio (sabato 25 novembre, ore 15): Prontera; Atalanta-Napoli (sabato 25 novembre, ore 18): Mariani: Milan-Fiorentina (sabato 25 novembre, ore 20.45): Di Bello; Cagliari-Monza (ore 12.30): Marchetti; Empoli-Sassuolo (ore 15): Sozza; Frosinone-Genoa (ore 15): Zufferli; Roma-Udinese (ore 18): Massimi; Juventus-Inter (ore 20.45): Guida; Verona-Lecce (lunedì 27 novembre, ore 18.30): La Penna; Bologna-Torino (lunedì 27 novembre, ore 20.45): Colombo.

(Adx /askanews)