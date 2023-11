Ricerca: a rischio povertà energetica 12% famiglie italiane

ROMA. – Potrebbe salire fino al 12% il numero di famiglie italiane in povertà energetica nel 2024. Questo il dato che emerge dallo studio OIPE, Osservatorio Italiano Povertà Energetica, presentato questa mattina durante la 5a Plenaria dei Firmatari del Manifesto “Insieme per contrastare la povertà energetica”, l`iniziativa lanciata nel 2021 da Banco dell`energia.

Tramite la valutazione del contesto macroeconomico nazionale e internazionale infatti, OIPE ha previsto un possibile picco del fenomeno che, nello scenario più critico, potrebbe far salire la percentuale di povertà energetica potenzialmente fino al 12% nel 2024. Secondo l`ultimo rapporto OIPE, inoltre, sono le famiglie con minori quelle più interessate dal problema: nel 2021 erano il 9,3% con un’incidenza 2,5 volte più alta nelle famiglie straniere e con un ulteriore aggravarsi del fenomeno nel Mezzogiorno di oltre quattro volte rispetto alla media nazionale.

L`appuntamento è stata l`occasione per fare il punto sulla povertà energetica nel nostro Paese, per presentare i nuovi progetti e i nuovi firmatari del Manifesto, ma anche per tirare le fila su quanto fatto da Banco dell`energia dal 2016 fino a oggi: più di 10 milioni di euro raccolti e distribuiti, che hanno permesso il sostegno di più di 13.000 famiglie in oltre 70 progetti su tutto il territorio nazionale.

Non accenna a placarsi la Poli-crisi che apovertà energetica. Numeri in crescita rispetto a maggio 2023, come sono in crescita coloro che ritengono utile che Banco dell’energia proponga iniziative per contrastare la povertà energetica nella propria comunità locale, ad esempio nel proprio quartiere o comune (69%).

Ha completato l`analisi di scenario il contributo di Roberto Malaman, Segretario Generale dell`ARERA.

All`appuntamento hanno partecipato, tra gli altri, il Ministro dell`Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, il Presidente XI Commissione Lavoro Pubblico e Privato, Camera dei Deputati Walter Rizzetto, il Presidente di Banco dell`energia Alberto Martinelli e il Presidente di A2A Roberto Tasca.

(Red/Mos /askanews)