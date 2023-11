Iraq: attacco Usa a postazione milizia sciita violazione sovranità

ROMA. – L’Iraq considera l’attacco aereo degli Stati Uniti contro una postazione della milizia sciita nel sud-ovest di Baghdad una “inaccettabile violazione della sovranità del Paese”. Lo ha dichiarato il portavoce del governo iracheno, Basem Al-Awadi.

Stamattina, il Comando centrale statunitense (Centcom) ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno effettuato due attacchi di precisione contro due strutture in Iraq in risposta ai recenti attacchi contro le forze statunitensi in Medio Oriente. Una fonte delle forze dell’ordine ha dichiarato che sei persone sono state uccise e molte altre sono rimaste ferite a seguito dell’attacco.

“Condanniamo con fermezza l’attacco…avvenuto all’insaputa delle autorità governative irachene, che è considerato una violazione inaccettabile della sovranità e un tentativo di minare la stabile situazione della sicurezza interna. Solo il governo iracheno ha l’autorità di far rispettare la legge e punire i responsabili, una parte esterna non dovrebbe svolgere questo ruolo per suo conto, questo è inaccettabile dal punto di vista della sovranità costituzionale irachena e del diritto internazionale”, ha detto il funzionario in una dichiarazione.

L’attacco statunitense viola la sua missione nel lavoro della coalizione internazionale per combattere il gruppo terroristico dello Stato Islamico, ha aggiunto.

Il gruppo sciita iracheno Kataib Hezbollah ha dichiarato che non lascerà senza risposta un attacco aereo degli Stati Uniti contro la posizione del gruppo a sud-ovest di Baghdad che ha ucciso otto dei suoi combattenti.

“Le forze di occupazione statunitensi continuano il loro sporco cammino, colpendo nuovamente il quartier generale delle forze di mobilitazione e i loro combattenti nel settore di Jurf al Nasr.

L’incapacità della loro macchina militare di proteggere le loro basi dagli attacchi della resistenza islamica ha aumentato la confusione del nemico, che ha commesso un crimine contro coloro che hanno difeso l’Iraq e liberato la sua terra dal male che ha creato sotto forma di Isis… il bombardamento statunitense di un quartier generale delle forze di mobilitazione all’alba di oggi, che ha ucciso otto combattenti, non rimarrà impunito”, ha detto il gruppo in un comunicato.

Il gruppo ha aggiunto che avrebbe ampliato la gamma degli obiettivi se gli attacchi fossero continuati.

(Fco /askanews)