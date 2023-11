Il premio “Eccellenze calabresi” al nostro corrispondente Emilio Buttaro

MADRID. -Al nostro corrispondente dall’Italia Emilio Buttaro sarà assegnato il Premio “Piaceri & Sapori – Eccellenze Calabresi”. Si tratta di un riconoscimento ideato dal produttore televisivo Graziano Tomarchio conferito a professionisti calabresi di vari settori che si sono distinti per la loro attività, ma anche a coloro che hanno supportato l’attivissimo produttore tv nella realizzazione del consolidato format “Piaceri & Sapori”.

L’iniziativa giunta alla seconda edizione si svolgerà domenica 26 novembre in un noto locale della provincia di Reggio Calabria. L’apprezzata giornalista Dominga Pizzi, conduttrice del format presenterà la cerimonia di premiazione durante la quale oltre al nostro corrispondente saranno assegnati riconoscimenti ad altri professionisti calabresi particolarmente meritevoli ma anche a diverse realtà imprenditoriali del territorio.

Dopo il recente Premio Giornalistico “AIAE New York” da parte dell’Association of Italian American Educators per il suo impegno dedicato agli italiani all’estero, un nuovo riconoscimento al nostro Emilio Buttaro “Per la sua inestimabile opera nel portare la voce e l’anima dell’Italia oltre i confini nazionali” come si legge nella motivazione.

Complimenti vivissimi da parte di tutta la redazione de “La Voce d’Italia”.