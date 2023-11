Montespaccato Calcio dedica spot antiviolenza a Giulia Cecchettin

MILANO – “Io la contrasto”, lo spot video contro la violenza sulle donne ideato e realizzato dalle atlete del Montespaccato Calcio, squadra militante nella Serie C femminile, verrà dedicato alla memoria di Giulia Cecchettin, la ragazza assassinata dal suo ex fidanzato. La decisione è stata presa da tutte le ragazze della squadra d’intesa con la Società e resa nota oggi al termine della trasferta a Matera, che ha visto il Montespaccato ribaltare il risultato da 0-2 a 3-2 negli ultimi dieci minuti finali nonostante l’inferiorità numerica intervenuta già dalla fine del primo tempo per somma di ammonizioni.

“Oggi dovremmo festeggiare una bellissima vittoria – ha dichiarato il capitano della squadra Veronica Sciarretti – ma non lo faremo perché c’è qualcosa di infinitamente più importante di cui parlare e su cui agire, la sconfitta di tutta la società e dello stato ogniqualvolta viene compiuto un femminicidio.

Come società sportiva siamo da tempo impegnati su questo, tanto che abbiamo deciso di apporre sulla nostra maglia il logo del 1522, il servizio pubblico antiviolenza, per incrementarne la conoscenza e la diffusione ed ideato uno spot che veicoleremo il più possibile. Per fermare la violenza contro le donne tutte e tutti possiamo fare qualcosa e lo sport può rappresentare un veicolo importante a livello educativo e culturale. Per questi motivi abbiamo deciso di dedicare la campagna ‘Io la contrasto’ che il Montespaccato Calcio lancerà dal 20 novembre a Giulia e a tutte le altre vittime di femminicidio”.

(red-fcz /askanews)