ATP Finals, prima vittoria di Sinner contro Djokovic: è un trionfo per l’italiano

MADRID. – Serata di grande tennis, ieri, al Pala Alpitour di Torino, in occasione delle ATP Finals. E trionfo del tennista italiano Jannik Sinner che, per la prima volta nella sua carriera, ha sconfitto il numero 1 del mondo Djokovic (7-5, 6-7, 7-6), al termine di un match appassionante e che ha tenuto con il fiato sospeso davanti alla tv, fino a notte fonda, milioni di spettatori in ogni parte del mondo.

Partita equilibrata e serata di grande tennis

Il ragazzo di San Candido è dunque riuscito nell’impresa a lungo sognata: quella di battere il più forte tennista del momento, al termine di una gara palpitante. Oltre 3 ore di grande tennis, fatto di colpi incredibili e spettacolari. Alla fine l’ha spuntata Jannik per 7-5, 6-7, 7-6.

Già il punteggio dice tutto: è stata una partita vissuta sull’equilibrio, con il prevalere ora dell’uno ora dell’altro tennista, nel corso del match. Dopo aver conquistato il primo set, Sinner ha continuato a giocare bene anche nel secondo, comandando spesso il gioco, ma si è dovuto inchinare alla maggiore esperienza del rivale che ha chiuso a proprio vantaggio la seconda partita al tie-break, non senza qualche legittimo rimpianto per l’italiano.

A quel punto, malamente incassato il boccone amaro, qualsiasi altro tennista sarebbe potuto andare in difficoltà: non certo Sinner che, seppur a fatica, ha conquistato il primo gioco del terzo e definitivo set, continuando la sua marcia verso il trionfo finale. La parte centrale del terzo set è stata emozionante, con Sinner che prima strappava il servizio a Djokovic ma che poi era costretto a subire il controbreak del serbo. Anche stavolta si andava al tie-break, dove l’azzurro si scatenava, infliggendo un duro 7-2 all’avversario.

A Torino un tifo da stadio per l’italiano. E Djokovic si arrabbia

Il pubblico di Torino esultava in modo fragoroso, premiando lo sforzo di Sinner, sempre più beniamino della gente. Una buona parte del merito di questo successo, non a caso, va proprio al pubblico del Pala Alpitour che, durante tutto il corso del match, ha incoraggiato il ragazzo di San Candido con un tifo da stadio. Atteggiamento che ha indispettito non poco Djokovic, che più di una volta si è lasciato andare a comportamenti polemici ed ironici all’indirizzo del pubblico, ricevendo in cambio tantissimi fischi.

Sinner: “La vittoria più bella della mia carriera”

Raggiante Sinner, che al termine del match ha rilasciato sul campo dichiarazioni molto significative: “Per me questa è la vittoria più bella della carriera – ha detto – e devo dire che è un privilegio aver vissuto una serata così. Ringrazio il pubblico di Torino: se ho vinto contro il numero 1 del mondo è anche merito del loro tifo e del loro supporto”.

Sinner, semifinale vicina: domani in campo contro Rune

L’azzurro, dopo l’exploit contro Djokovic, tuttavia, non può ancora festeggiare la qualificazione alle semifinali delle ATP Finals ma è comunque vicinissimo a tagliare questo traguardo. Domani, infatti, sarà la giornata decisiva per la definizione nel Girone Verde. Sinner si qualificherà se riuscirà a battere Rune o anche perdendo in tre set, ma solo se Djokovic perderà almeno un set con Hurkacz.

(Redazione/9colonne)