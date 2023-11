Gusto e Cultura: Mena Apulian Food e Mucho más que Idiomas nella Settimana della Cucina Italiana nel Mondo

MADRID. – In occasione della “Settimana della Cucina Italiana nel mondo” Mena Apulian Food e Mucho más que Idiomas, con il patrocinio del Comites di Madrid, hanno stretto un’alleanza per creare un evento straordinario che fonde cultura e gastronomia. Questa sera dalle ore 20 in poi, gli amanti della cultura italiana e del cibo pugliese avranno l’opportunità di immergersi in un’esperienza culinaria unica nel suo genere.

Il Laboratorio di Panzerotti Pugliesi:

Il cuore dell’evento sarà un avvincente laboratorio di panzerotti pugliesi. Gli esperti chef di Mena Apulian Food guideranno i partecipanti attraverso ogni passo della preparazione, svelando i segreti per creare i veri panzerotti pugliesi, una prelibatezza che incanta il palato con ogni morso.

Divertimento e Premi:

La serata non si limiterà solo al laboratorio culinario. I partecipanti saranno accolti con un calice di benvenuto, mentre quiz a premi divertenti metteranno alla prova la loro conoscenza della cucina italiana e pugliese. Sconti esclusivi renderanno ancora più allettante la serata per gli amanti del cibo italiano autentico.

Buffet di Cucina Pugliese:

Nel corso della serata, il buffet di cucina pugliese trasporterà gli ospiti direttamente nelle atmosfere tradizionali della Puglia, con sapori genuini e ingredienti di alta qualità.

Dettagli dell’Evento:

Prezzo: 29€ a persona. Siete ancora in tempo per prenotare chiamando al 603 85 92 06

Questa straordinaria collaborazione tra Mena Apulian Food e Mucho más que Idiomas è un’opportunità imperdibile per immergersi nella cultura e nei sapori autentici della Puglia. Non perdete l’occasione di prenotare il vostro posto per questo evento che celebra l’incontro tra la cucina italiana e la cultura pugliese. Buon cibo, buona compagnia e un’esperienza indimenticabile vi attendono!