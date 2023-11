Calcio a 5: Peñarol con il venezuelano “Chavela” Vidal vince lo scudetto in Uruguay

CARACAS. – Il venezuelano Jesús “Chavela” Vidal continua a dimostrare il suo talento in giro per il mondo. Questo fine settimana ha messo un nuovo trofeo nella sua bacheca personale: vincendo lo scudetto con il Peñarol di calcio a 5 nel “Campeonato Uruguayo de fútbol sala”.

In una finale al cardiopalma, i “Carboneros” hanno superato per 4 – 3 l’Urpan. Per la formazione italo-uruguaiana ha lasciato il segno nella gara decisiva Agustín Sosa, che fino a pochi mesi fa ha difeso la maglia del Futsal Cesena, con una doppietta. Hanno arrotondato il risultato Brandon Díaz e Nicolás Ordoqui. Mentre per per l’Urpina gol di Joaquín Chato Varietti (doppietta) e Leandro Ataídes.

Per la formazione italo-uruguaiana é il quinto scudetto consecutivo. I “Carboneros” hanno disputato una stagione da favola con 14 vittorie in 16 gare disputate nella stagione regolare, nelle altre due sfide é arrivato un pareggio e una sconfitta con un bottino di 117 reti segnate e 26 subite. Di queste 117 reti segnate 25 portano la firma del Jesús “Chavela” Vidal.

Oltre al titolo con i “Carboneros”, nel palmares di “Chavela” Vidal ci sono la Coppa Italia di Futsal vinta con la maglia della Fortitudo Pomezia (7 – 2 nella finalissima contro l’Hellas Verona), lo scudetto con i peruviani del Panta Walon, la Coppa Navidad del Centro Social Italiano di Guanare con la maglia della Roma e la partecipazione al mondiale di calcio a 5 del 2021 in Lituania con la Vinotinto.

In passato, il giocatore di 29 anni, ha anche difeso le maglie di Caracas Futsal Club, Marítimo de Margarita e Bucaneros de La Guaira nella Liga Nacional de Futsala. Mentre all’estero, oltre ad aver difeso la maglia della Fortitudo Pomezia ha anche giocato in Perú (Panta Walon, Rimac Futsal) e in Costa Rica (Jotame Extreme).

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)