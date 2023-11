Calcio venezuelano: 1-1 in casa del Táchira e il Caracas vola in finale

CARACAS – Come avevamo annunciato nell’anteprima della sesta giornata della Fase Final della Liga: “i tifosi seguiranno questi 90 minuti con la radiolina in mano o per essere piú moderni controllando le diverse app che ci forniscono risultati” e cosí é stato. Gli amanti della Liga Futve avevano le orecchie puntate sulle cittá di San Cristóbal e Puerto Cabello.

Il Caracas volava alla denominata “Ciudad Cordial” con la missione di non perdere contro il Deportivo Táchira per tornare a casa con i biglietti per la finale scudetto e per la fase a gironi della prossima Coppa Libertadores. Mentre il Portuguesa doveva vincere in casa dell’Academia Puerto Cabello e sperare in un ko dei capitolini a San Cristóbal.

Nello stadio Pueblo Nuevo, Deportivo Táchira e Caracas hanno pareggiato 1 – 1 in una gara ricca di emozioni, come accade sempre nei “clásicos”. I “gialloneri” si sono portati in vantaggio con uno splendido gol di Esli García che, al 38º, ha calciato dal limite dell’area destra difesa dal portiere Hernández. La risposta dei “Rojos del Ávila” non si é fatta attendere. Al 44esimo, é arrivato l’1-1 con una zuccata dall’italo-venezuelano Rubert Quijada Fasciana.

Al 70esimo, i capitolini sono rimasti in 10 a causa dell’espulsione di Quijada Fasciana per fallo da ultimo uomo. Il difensore italo-venezuelano non sará disponibile per la finale scudetto.

Con questo risultato, il Deportivo Táchira dell’italo-venezuelano Eduardo Saragó prolunga la sua imbattibilitá a 28 gare senza subire ko eguagliando le prestazioni di Deportivo Portugués e Deportivo Lara, quest’ultimo al tempo allenato dal mister di origine calabrese.

Nella cittá di Puerto Cabello, Academia e Portuguesa hanno pareggiato 1 – 1: vantaggio dei “Porteños” con il rigore trasformato da Dany Pérez al 45+3’, il pari del “Penta” é stato segnato da Sergio Sulbarán al 70esimo dopo l’ok della sala VAR.

Questi i verdetti finali del denominato G4: Táchira e Caracas in finale e disputeranno la fase a gironi della Copa Libertadores, Portuguesa (giocherá la seconda fase della Copa Libertadores) e Puerto Cabello (prima fase della Libertadores).

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)