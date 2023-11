Biden ricorda strage Thousand Oaks: “Porre fine a violenza armata”

NEW YORK – “Sto facendo tutto ciò che è in mio potere come Presidente per porre fine alla piaga della violenza armata”. Sono queste le parole che il presidente americano Joe Biden ha usato ricordando il quinto anniversario della strage di Thousand Oaks, in California, quando 12 universitari furono uccisi dall’ex marine Ian David Long, con un’arma semiautomatica acquistata illegalmente.

Il presidente ha ricordato la legislazione sulla sicurezza varata durante la sua presidenza e ha chiesto nuovamente ai repubblicani di approvare il bando delle armi d’assalto e dei caricatori ad alta capacità “per salvare vite umane” e fermare gli atti “di insensata violenza”. La Corte Suprema, oggi, ha deciso di prendere in esame una sezione della legge federale che vieta a un individuo soggetto a un ordine restrittivo di violenza domestica di possedere un’arma da fuoco. L’uomo si è appellato al secondo emendamento della Costituzione dove queste limitazioni non sono previste.

(AAA/Mal /askanews)